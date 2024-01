BioCharger: rivoluzione ecologica nei cantieri di lavoro remoti

MeteoWeb

In un mondo in cui la necessità di energia sostenibile e soluzioni ecologiche è sempre più urgente, un’innovativa collaborazione tra Volvo CE, Rolls-Royce e Air Burners ha dato vita al BioCharger, un dispositivo pionieristico che promette di trasformare il modo in cui vengono gestiti i cantieri di lavoro remoti.

BioCharger: la soluzione per i lavori nella natura

Il BioCharger è un sistema unico che sfrutta la “tecnologia a cortina d’aria” per bruciare legna e rifiuti in un circuito chiuso. Questa tecnologia all’avanguardia consente di convertire il calore prodotto durante la combustione in energia elettrica, immagazzinandola in un modulo di accumulo batteria (BSM) collegato. Il risultato è un’innovativa stazione di ricarica capace di alimentare veicoli elettrici, macchine edili e utensili portatili direttamente sul cantiere, senza la necessità di collegarsi a fonti di energia tradizionali.

Il BioCharger risolve una sfida comune per chi lavora in cantieri remoti, immersi nella natura. Mentre le attrezzature elettriche stanno diventando sempre più popolari per ridurre l’impatto ambientale, la mancanza di fonti di energia tradizionali nei luoghi isolati può rendere difficile il loro utilizzo. Il BioCharger, con la sua capacità di trasformare rifiuti di legno in energia, offre una soluzione pratica ed ecologica.

Brian O’Connor, presidente di Air Burners, sottolinea l’importanza di fornire soluzioni pratiche per la gestione delle foreste e sottolinea che il BioCharger è una risposta economica e rispettosa dell’ambiente a questa esigenza: “Mentre i macchinari elettrici diventano sempre più popolari nella lotta contro il cambiamento climatico, quando si tratta di gestione delle foreste, dobbiamo disporre di soluzioni pratiche per caricare i macchinari elettrici lontano dalle fonti di energia tradizionali”

Riduzione delle emissioni e gestione dei rifiuti

Air Burners evidenzia il problema dei rifiuti di legno, con oltre settanta milioni di tonnellate raccolte ogni anno solo negli Stati Uniti. Purtroppo, più del 50% di questi rifiuti viene lasciato a bruciare apertamente o a decomposizione, rilasciando particolato e gas serra nell’atmosfera. Il BioCharger, con il suo sistema a circuito chiuso, promette di ridurre significativamente queste emissioni nocive rispetto alle ustioni a cielo aperto.

La collaborazione di Volvo CE, Rolls-Royce e Air Burners

La creazione del BioCharger è frutto della collaborazione tra tre giganti dell’industria: Volvo CE, Rolls-Royce e Air Burners. Rolls-Royce ha contribuito allo sviluppo della stazione di ricarica da 450 kWh, dimostrando la versatilità della tecnologia di accumulo di energia. Kevin McKinney, direttore delle vendite di Rolls-Royce Solutions America, afferma che il BioCharger è un’applicazione unica per il loro sistema di accumulo di energia a batteria, sottolineando l’impegno verso soluzioni innovative per la generazione di energia pulita.

Attualmente in fase di test pilota con un prototipo dell’escavatore elettrico cingolato Volvo EC230 da 23 tonnellate, il BioCharger si preannuncia come una soluzione rivoluzionaria per i cantieri remoti. Con il lancio commerciale previsto entro la fine dell’anno, il BioCharger potrebbe cambiare il panorama delle operazioni in luoghi privi di accesso alle reti elettriche tradizionali.

Tecnologia “Air Curtain”

Al cuore del BioCharger c’è la tecnologia “Air Curtain” di Air Burners. Questa innovazione crea una “camera di combustione secondaria“, riducendo significativamente le emissioni nocive. La barriera d’aria intrappola le particelle di fumo, bruciandole nuovamente e diminuendone le dimensioni. Il risultato è una combustione pulita con opacità inferiore al 10%, superiore agli standard del test EPA.

Il BioCharger si presenta come una soluzione all’avanguardia per il settore edile, offrendo una risposta concreta alla sfida di alimentare le attrezzature elettriche in luoghi remoti. La sua capacità di trasformare rifiuti di legno in energia elettrica, insieme alla riduzione delle emissioni, potrebbe rappresentare un passo significativo verso un futuro più sostenibile per l’industria delle costruzioni.

Resta da vedere se questa innovazione riuscirà a superare le aspettative e a imporsi come un elemento chiave nella transizione verso un ambiente di lavoro più verde e sostenibile.