Bitcoin, è ufficiale: approvati gli Etf. “Inizia rivoluzione epocale, varrà più dell’oro”

La Sec (Securities and Exchange Commission) ha appena approvato gli ETF di Bitcoin Spot che adesso rivoluzioneranno la finanza mondiale. Dopo il caos delle ultime 24 ore, adesso è arrivata l’ufficialità. Secondo tutti gli osservatori, l’approvazione è un catalizzatore per un significativo riallineamento del mercato finanziario. Infatti i sondaggi di Bitwise Asset Management, il più grande gestore di fondi crypto in America, mostrano che un numero crescente di consulenti finanziari è pronto ad investire in Bitcoin, nonostante meno del 20% possa attualmente farlo per i propri clienti.

“Questa ETF, che potrebbe vedere l’1% più ricco del globo detenere significative quantità di Bitcoin, insieme a proiezioni di afflussi miliardari nei prossimi anni, potrebbe portare la capitalizzazione di mercato del Bitcoin a competere con quella dell’oro, con scenari di prezzo che vanno da 500.000 a oltre 11 milioni di dollari per Bitcoin (a oggi quotato sui 46mila dollari)! Ciò riflette non solo l’aspettativa di un aumento di valore, ma anche il potenziale di Bitcoin come futuro asset dominante nell’allocazione di ricchezza globale” ha detto oggi Andrea Ferrero, Ceo e co-fondatore di Young Platform, l’exchange italiano community leader che semplifica l’accesso alle criptovalute a oltre 2 milioni di utenti iscritti, sul prossimo responso dell’autorità statunitense preposto alla vigilanza delle borse valori.