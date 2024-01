Boom clamoroso di obesi, le aziende farmaceutiche: “è il nostro mercato del futuro”

MeteoWeb

I dirigenti farmaceutici di Amgen e Pfizer stanno progettando di entrare nel redditizio mercato dell’obesità sviluppando accordi per acquisire farmaci migliori che competeranno con Wegovy di Novo Nordisk e Zepbound di Eli Lilly. In gioco c’è un mercato che si stima raggiungerà almeno i 100 miliardi di dollari entro la fine del decennio, poiché i consumatori si riversano sui nuovi trattamenti che hanno dimostrato di ridurre il peso fino al 20%. “La posizione di Pfizer è questa: crediamo che l’obesità sia un luogo in cui abbiamo la possibilità di giocare e vincere. Quindi dovremo giocare“, ha detto Albert Bourla, il veterinario amministratore delegato di Pfizer alla conferenza annuale sulla salute di JPMorgan di San Francisco, aggiungendo che alcune stime per le dimensioni finali del mercato dell’obesità sono cresciute fino a 150 miliardi di dollari all’anno, con un aumento del 50% rispetto alle previsioni più ottimistiche dei dirigenti e degli analisti del settore meno di un anno fa. “Non è davvero troppo tardi per entrare nel mercato dell’obesità. Rimane un enorme bisogno insoddisfatto e il bisogno di salute pubblica non è pienamente colmato dai farmaci finora approvati“, gli ha fatto eco il Chief Scientific Officer di Amgen, Jay Bradner.

Quasi 115 milioni di adulti e bambini statunitensi sono obesi.

Inoltre la casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim, con la biotech danese Zealand Pharma, sta sviluppando un nuovo trattamento per l’obesità che ha come bersaglio il GLP-1 e un altro ormone chiamato glucagone. “Penso che potremmo essere i primi a portare sul mercato un agonista del recettore GLP-1/glucagone“, ha detto Clive Wood, della Boehringer. Anche Merck e la piccola biotech Altimmune hanno farmaci simili in fase di sviluppo. Più cauto, invece, il capo farmaceutico di Bayer, Stefan Oelrich, il quale ha detto che la sua azienda è riluttante ad avventurarsi nel mercato dell’obesità da sola, ma potrebbe cercare di collaborare insieme ad aziende che abbiano la giusta esperienza.