Brasile, forte maltempo nel Rio Grande do Sul: 1 morto e 10 feriti

Il Brasile meridionale è nuovamente afflitto dal maltempo, dopo l’arrivo di cicloni extratropicali che hanno già causato numerose vittime tra settembre e novembre del 2023. Nella notte scorsa, un forte temporale si è abbattuto sullo stato del Rio Grande do Sul, provocando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre 10, a causa della caduta di alberi e dell’allagamento delle strade.

L’Istituto nazionale di meteorologia ha diramato un’allarme per forti rovesci previsti nella giornata odierna, sia nel Rio Grande do Sul che nello Stato confinante di Santa Catarina. A Cachoerinha, nella regione metropolitana di Porto Alegre, le raffiche di vento hanno raggiunto 89 km/h, causando la tragica morte di un corriere in moto schiacciato da un tendone mentre cercava riparo dalla grandine.

Intanto, circa 1,3 milioni di utenti a Porto Alegre e nelle città circostanti sono rimasti senza elettricità. Il sindaco, Sebastião Melo, ha esortato i residenti a rimanere nelle proprie case e ha criticato la società concessionaria di elettricità, Ceee Equatorial, per la mancanza di azioni tempestive per il ripristino dell’elettricità.