Brasile, forte maltempo nello Stato di San Paolo: almeno 4 morti

Le intense piogge che si sono abbattute sullo Stato brasiliano di San Paolo da venerdì a domenica hanno provocato gravi conseguenze, con 4 persone decedute e 506 cittadini sfollati, come riportato dalla Protezione Civile locale. Tra le vittime si annovera anche una donna colpita da un fulmine mentre si trovava sulla spiaggia di Caiçara. Le città di Socorro e Sorocaba hanno subito i danni più gravi, tanto da dichiarare lo stato di emergenza. A Socorro, nel corso della sola giornata di sabato, sono stati registrati 130 mm di pioggia, causando inondazioni nelle zone urbane e rurali a causa di esondazioni di vari affluenti del Rio do Peixe. Sorocaba, a sua volta, ha dichiarato lo stato di disastro naturale dopo avere registrato oltre 192 mm di pioggia in sole 24 ore, determinando la peggiore alluvione dal 1981. Le autorità prevedono una diminuzione delle precipitazioni oggi, ma avvertono del rischio di temporali che potrebbero ripresentarsi domani.