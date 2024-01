Il buco più profondo del mondo: inquietante storia “senza fondo”

MeteoWeb

Nel 1997, la tranquilla cittadina di Ellensburg, Washington, è stata scossa da una storia incredibile quando un uomo di nome Mel Waters ha contattato la famosa trasmissione radiofonica notturna “Coast to Coast with Art Bell“. Ciò che Waters ha condiviso con il pubblico ha alimentato la speculazione e la discussione per anni, creando una leggenda intorno all’apparente “buco più profondo del mondo” nella sua proprietà.

Un buco profondo oltre 24.000 metri

Secondo il racconto di Waters, il buco si trovava nella sua terra, e nonostante i residenti locali gettassero i loro rifiuti in esso, il buco non sembrava mai riempirsi. Uno degli elementi più curiosi era che, nonostante i tentativi, Waters non riusciva a misurare la profondità del buco. Ha abbassato oltre 24.000 metri di lenza senza mai toccare il fondo misterioso. Ancora più strano era il comportamento dei suoi cani, che si rifiutavano categoricamente di avvicinarsi al buco.

Mistero e follia

La storia di Waters ha preso una piega ancora più bizzarra con dettagli come la presunta resurrezione di un cane morto gettato nel buco e la trasformazione di metalli quando posti vicino alla sua apertura. Tuttavia, nonostante queste affascinanti affermazioni, non esistono prove concrete dell’esistenza di questo enigmatico buco. Le indagini hanno rivelato che non ci sono registrazioni di Waters o di sua moglie, la quale avrebbe ottenuto la lenza da un’università locale.

Sotto una prospettiva geologica, esperti come Jack Powell, geologo del Washington State Department of Natural Resources, hanno sottolineato che un buco di tali dimensioni sarebbe semplicemente impossibile. La pressione e il calore delle rocce circostanti avrebbero causato il collasso di una struttura simile. Powell ha suggerito che la leggenda potrebbe aver avuto origine da una miniera d’oro locale con un ingresso in un campo e uno scavo di circa 27 metri, ma sicuramente non si tratta di una cavità senza fondo.

È interessante notare che nel corso degli anni sono emerse storie simili di buchi misteriosi in tutto il mondo, alimentando l’immaginazione e la speculazione sulla possibilità di portali o fenomeni paranormali. Tuttavia, finora, nessuna di queste storie ha resistito a un’analisi accurata.

In un contesto più recente, c’è stato il caso del 2013 in Florida, dove un buco si è aperto improvvisamente inghiottendo un uomo. Questo avvenimento tragico sottolinea la reale pericolosità di certi fenomeni geologici e offre un contrasto con le storie più fantasiose, come quella di Mel Waters.

Il misterioso buco più profondo del mondo rimane un enigma senza risposta. Mentre le storie affascinanti possono catturare la nostra immaginazione, è fondamentale distinguere tra il fantastico e il reale, cercando sempre di approfondire e verificare le informazioni prima di dare credito a racconti che sfidano la logica e la scienza.