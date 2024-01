Cade in una scarpata nel bosco: 66enne trovato morto nella Bergamasca

MeteoWeb

Incidente mortale nelle montagne della Lombardia. Poco dopo le 13:30, in un bosco in località San Marco, di Torre De’ Busi, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto un corpo senza vita in una scarpata all’interno di un bosco. Si tratta di un uomo di 66 anni che non aveva fatto ritorno a casa. Il mancato rientro aveva fatto scattare i soccorsi. Verosimilmente l’uomo ha perso la vita a causa di una caduta accidentale su terreno ripido e scivoloso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

