Caldo vento in Piemonte: incendio in Valsusa, riprese le operazioni di spegnimento | FOTO

La risalita dell’anticiclone delle Azzorre sta facendo schizzare le temperature su valori primaverili in Piemonte. Questa mattina sono riprese le attività delle squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che è scoppiato ieri pomeriggio sulla montagna di Condove, in Valsusa, nel Torinese. La zona colpita dalle fiamme è una vallata nella zona di Prato Botrile. Secondo quanto riportato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, l’incendio boschivo si è propagato a causa del vento e delle difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente, situato in un terreno impervio che richiede 45 minuti di cammino. Per affrontare la situazione, sono stati impiegati due elicotteri regionali, ma ieri sera le operazioni di spegnimento erano state temporaneamente interrotte.

