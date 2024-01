Calligrafia, sconvolgimento digitale: l’IA imita l’arte dell’inchiostro

MeteoWeb

Nel vasto panorama delle espressioni umane, la calligrafia è stata per secoli uno specchio delle individualità, una firma visiva che racconta storie di personalità, stile e inclinazione personale. Tuttavia, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA), questo antico e distintivo modo di scrivere è destinato a subire una rivoluzione senza precedenti.

La calligrafia diventa “font”

La calligrafia, una volta considerata un’arte che poteva essere appresa e perfezionata nel corso degli anni attraverso l’abile uso della penna, rischia ora di perdere la sua unicità. Un team di ricercatori presso la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) di Abu Dhabi ha recentemente annunciato il successo di una tecnologia brevettata in grado di imitare qualsiasi calligrafia. Questo sistema, basato sull’apprendimento da pochi paragrafi di testo scritto, consente all’IA di riconoscere le sfumature delle lettere, l’uso degli spazi e altri elementi distintivi, permettendo così la creazione di una calligrafia virtuale capace di riprodurre qualsiasi testo.

La calligrafia, in questo scenario, diventa “font” e la scrittura manuale può essere replicata rapidamente e con sorprendente precisione. Se questa tecnologia fosse integrata con un sistema di scrittura automatica su carta, la scrittura umana potrebbe essere emulata in ogni dettaglio, mettendo in discussione la validità e l’autenticità dei manoscritti.

Il valore di un testo “firmato” dall’IA

Con il proliferare di questa nuova frontiera tecnologica, ci si chiede quanto valore avrà ancora un testo autografo e manoscritto nell’era dell’IA. Quanti anni saranno necessari prima che chiunque possa imitare qualsiasi calligrafia, rendendo questo antico artefatto più un difetto che un timbro di originalità?

In un passato remoto, così come nel Medioevo erano le spade e i timbri a sancire patti ed accordi, la firma era l’emblema di autenticità di un documento. Tuttavia, l’avvento del digitale ha portato tutto in una nuova dimensione fatta di bit, e lentamente, ciò che è manoscritto diventerà materia di bit. La firma digitale è già una realtà consolidata, rendendo la firma autografa qualcosa di superfluo.

I rischi legati a questa trasformazione sono innegabili: se da un lato il digitale offre una conservazione più efficiente e a costi inferiori, la sua durata tende a essere notevolmente più breve, mettendo così a rischio la conoscenza a lungo termine. Tuttavia, resistere a questa evoluzione sarebbe un atto inutile; l’innovazione è qui per restare e l’IA mette in discussione molte delle fondamenta su cui si basa la nostra epoca.

Il brevetto ottenuto dai ricercatori di Abu Dhabi è solo un annuncio di ciò che diventerà presto ovvio: tutto sta per cambiare. E, come sempre, cambierà in meglio, anche se lascerà dietro di sé un alone nostalgico per le generazioni che hanno vissuto la transizione. La firma digitale è già una realtà consolidata, e il futuro potrebbe renderci consapevoli della sua ineluttabilità. La calligrafia, una volta inconfondibile, è ora minacciata dalla capacità dell’IA di imitarla, ponendo una domanda fondamentale: quanto ancora possiamo mettere la nostra firma su un pezzo di carta?

