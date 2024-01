IA su Google News: contenuti del feed sollevano dubbi sulla qualità

MeteoWeb

Negli ultimi tempi, un’indagine condotta da 404 Media ha sollevato inquietanti domande sulla qualità e sull’affidabilità delle informazioni presenti su Google News. Il rapporto ha rivelato che i contenuti generati dall’IA stanno trovando spazio nel feed di notizie di Google News, alimentando preoccupazioni riguardo alla manipolazione e alla duplicazione dei contenuti.

Il caso Worldtimetodays

Uno degli esempi chiave emersi dall’indagine coinvolge il sito Worldtimetodays, che ha pubblicato un articolo su Star Wars incredibilmente simile a uno precedentemente diffuso da Distractify. L’analisi ha rivelato frasi identiche e una foto dell’autore identica, sollevando l’allarme sulla generazione automatica di contenuti tramite intelligenza artificiale, che sta diventando anche parte delle università. Una pratica che mina la varietà e l’autenticità delle notizie proposte.

La risposta di Google

Di fronte a queste accuse, Google ha risposto affermando che il problema riguarda più la qualità del contenuto che il suo metodo di produzione. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il focus principale è la qualità, e contenuti di questo genere, considerati spam, vengono rimossi in conformità alle politiche aziendali.

Nonostante la risposta di Google, alcuni osservatori non sono convinti dell’efficacia delle attuali misure di controllo. C’è chi sostiene che l’azienda dovrebbe potenziare i suoi filtri per garantire una maggiore affidabilità e originalità delle informazioni su Google News, la discussione si concentra su come implementare misure più efficaci per contrastare la diffusione di contenuti generati dall’IA.

Divieti sull’uso dell’IA

In risposta a questa crescente sfida, diverse realtà editoriali stanno anticipando il problema vietando l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per qualsiasi scopo. Un esempio lampante è Nature, che lo scorso anno ha preso l’iniziativa di vietare l’utilizzo di contenuti generati dall’IA per preservare l’integrità e l’autenticità delle proprie pubblicazioni.

La situazione attuale mette in evidenza la crescente sfida nel gestire la diffusione di contenuti generati dall’IA su piattaforme di notizie online di grande rilevanza come Google News. La necessità di implementare misure più efficaci diventa sempre più urgente per garantire la qualità e l’integrità delle informazioni offerte agli utenti. In un contesto in cui l’IA è sempre più coinvolta nella produzione di contenuti, la sfida per mantenere una sana e autentica sfera informativa online è diventata cruciale.