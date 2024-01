OpenAI e università: prima partnership al mondo per l’IA in aula

MeteoWeb

Nel panorama in continua evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA), una collaborazione epocale è stata ufficialmente annunciata, segnando la prima stretta di mano tra OpenAI e un’università. La prestigiosa Arizona State University è ora collegata a questa rivoluzionaria alleanza, beneficiando del pieno accesso a ChatGPT Enterprise, la avanzata piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI.

Partnership innovativa

Le trattative tra OpenAI e l‘Arizona State University sono state intraprese con determinazione e dedizione, protrattesi per almeno sei mesi prima di giungere a una conclusione positiva. Questo accordo segna una pietra miliare nell’integrazione dell’IA nell’ambito accademico, sottolineando l’impegno dell’università nell’esplorare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le lezioni, il tutoraggio e la ricerca.

Corso avanzato di Prompt Engineering

In parallelo alla partnership, è già in fase di pianificazione un ambizioso progetto finalizzato all’ampliamento di un corso dedicato al prompt engineering. Questo progetto mira a formare professionisti altamente specializzati in un settore che prevede una crescente domanda di competenze avanzate. Il prompt engineering è diventato una componente essenziale nell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, e l’Università dell’Arizona sta progettando di essere in prima linea nella preparazione di esperti in questo campo.

In fase di annuncio, OpenAI ha sottolineato con chiarezza che nessun input inviato da parte dell’università sarà utilizzato per l’addestramento dei modelli. Questo chiarimento assume un’importanza cruciale in un periodo in cui il dibattito sull’approvvigionamento delle informazioni per il training di modelli di IA è acceso, come evidenziato dai recenti sviluppi nel confronto tra OpenAI e l’industria dell’editoria.

Un futuro virtuale per gli studenti

Tra gli entusiasmanti piani futuri, spicca l’idea della creazione di avatar di intelligenza artificiale. Gli studenti avranno la possibilità di interagire con questi avatar per ricevere supporto durante le attività di studio o nel tempo libero. Questa iniziativa promette di offrire un’alternativa virtuale ai tradizionali compagni di studio in carne e ossa, aprendo la strada a un nuovo modo di apprendimento interattivo.

L’entusiasmo per questa innovativa collaborazione è accompagnato da un contesto più ampio di controversie e preoccupazioni. L’impatto delle recenti evoluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale sulla scuola ha suscitato legittime preoccupazioni, portando alcuni distretti di Seattle, Los Angeles e New York City a introdurre regole e linee guida per limitare l’utilizzo di queste tecnologie nell’istruzione. L’accoglienza riservata dai destinatari a questa nuova iniziativa sarà cruciale per definire il futuro di queste tecnologie nell’ambito educativo.