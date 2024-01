Anche quest’anno, la campagna della Protezione Civile “Io non rischio” tra i progetti di servizio civile

MeteoWeb

Anche quest’anno la campagna Io non rischio rientra tra i progetti di servizio civile selezionati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. “Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile 2”, promosso da Anpas in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione Cima, prevede la partecipazione di 32 volontari che, per 12 mesi, saranno coinvolti nelle diverse attività di informazione, sensibilizzazione e riduzione del rischio che sono il cuore della campagna.

Ragazze e ragazzi potranno candidarsi fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024 attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it, scegliendo uno dei tre progetti disponibili:

“Io non rischio 365: la comunicazione 2” prevede la selezione di 8 volontari – 6 da impiegare nelle sedi del Dipartimento a Roma e 2 presso la Fondazione Cima a Savona – che contribuiranno alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile online, sui media e sulle piattaforme social;

“Io non rischio 365: il volontariato 2” è rivolto a 10 volontari da impiegare in diverse sedi Anpas in Toscana in attività di informazione alla popolazione sui temi della prevenzione, sulla conoscenza dei rischi legati al territorio e sui comportamenti da adottare per ridurne gli effetti;

“Io non rischio 365: la popolazione 2” punta a coinvolgere 14 ragazze e ragazzi nelle attività di pianificazione partecipata in diversi comuni abruzzesi: un’attività promossa da Anpas per rendere i cittadini protagonisti attivi del Sistema di protezione civile locale.

Il servizio civile permette di vivere un’esperienza di arricchimento personale e professionale offrendo il proprio tempo a favore della comunità. Ragazze e ragazzi selezionati, infatti, potranno contribuire direttamente alla campagna nazionale e sperimentare da vicino le attività del Sistema di protezione civile, confrontandosi con chi è impegnato quotidianamente nel campo delle attività di previsione, prevenzione ed emergenza e con il mondo del Volontariato organizzato di protezione civile, risorsa fondamentale del Servizio nazionale.