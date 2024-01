Cane trovato impiccato a Rosolini: “taglia” da 2.000 euro per trovare i responsabili

MeteoWeb

“E mentre piangiamo la morte di Aron, il cane bruciato vivo nei giorni scorsi a Palermo, un’altra uccisione di cane scuote la Sicilia”. Lo rendono noto gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) in una nota, spiegando che “a Rosolini, paese della provincia di Siracusa, alcune volontarie del posto hanno trovato un cane morto, presumibilmente impiccato. Il ritrovamento è stato effettuato in Piazza Virgilio”.

“Sull’ennesimo omicidio di cane”, domani AIDAA invierà una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa. “Riteniamo doveroso denunciare questo fatto e invitare chiunque abbia notizie a denunciare alle forze dell’ordine, le uniche preposte ad indagare. Mettiamo anche a disposizione una taglia di 2.000 euro che pagheremo a chi, con la sua denuncia formale scritta rilasciata nelle forme di legge, permetterà di individuare e far condannare il responsabile di tale crimine”, scrivono gli animalisti di AIDAA. “Riteniamo poi che questa escalation di reati e queste uccisioni di animali, in particolare di cani e gatti, sia intollerabile e chiediamo che chi siede in parlamento e nel Governo si metta al lavoro per redigere una nuova legge a partire dai testi esistenti, compreso quello molto interessante che gli amici del Partito Animalista Italiano hanno redatto, chiamandola legge Angelo”, conclude AIDAA.