Il cargo Cygnus in volo verso la ISS: porta 3,7 tonnellate di materiali scientifici e rifornimenti | VIDEO

Il cargo Cygnus della Northrop Grumman è in volo per portare rifornimenti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio della missione, chiamata NG-20, è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida, ed è stato realizzato per la prima volta con un razzo Falcon 9 di SpaceX, opportunamente modificato. Il lancio, inizialmente previsto per ieri, è slittato di 24 ore anche a causa di alcune complicazioni insorte durante l’installazione di un portello che permette di aggiungere un ulteriore carico dell’ultimo momento. Cygnus a bordo trasporta 3,7 tonnellate di materiali scientifici e rifornimenti, compreso il primo robot chirurgo destinato alla ISS (un prototipo in miniatura controllabile dalla Terra) e una stampante 3D dell’Agenzia Spaziale Europea che serve a produrre piccoli oggetti metallici.

Il cargo Cygnus dovrebbe arrivare alla ISS l’1febbraio: sarà catturato dal braccio robotico dell’avamposto spaziale, comandato dall’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, e verrà agganciato al modulo Unity, dove rimarrà fino a maggio. Farà poi ritorno sulla Terra, distruggendosi nel rientro in atmosfera con il suo carico di rifiuti.

