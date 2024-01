Cavalli trainano sciatori in Val Badia, la denuncia degli animalisti: “è maltrattamento”

MeteoWeb

Una denuncia per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale verrà inviata nei prossimi giorni dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA alla procura di Bolzano in relazione a quanto avvenuto nei giorni scorsi a San Cassiano, in Val Badia, dove “i cavalli usati per trainare gli sciatori in un tratto di pista, stremati dalla stanchezza, si sono ribellati”, affermano gli animalisti. “In questi giorni natalizi, i cavalli sono stati sfruttati all’inverosimile – scrivono gli animalisti di AIDAA – Usati come un vero e proprio servizio taxi per trainare e trasportare in un pezzo di pista gli sciatori”.

“Certo – continua la nota di AIDDA – si tratta di un servizio “taxi” gradito agli ospiti ma di una vera e propria tortura per gli animali che, in occasione delle festività natalizie, hanno dovuto affrontare numerose corse giornaliere che, a nostro avviso, ravvisano il maltrattamento di animali”.

Le immagini dell’accaduto circolano sui social grazie ad un video del sito “Welcome to Favelas”.