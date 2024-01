Per il nostro cervello i numeri 4 e 5 sono molto diversi: lo studio

MeteoWeb

La mente umana è un terreno misterioso, e la recente ricerca condotta presso l’Università di Bonn ha gettato nuova luce su uno dei suoi enigmi più affascinanti: la percezione dei numeri. Scoprire che il cervello utilizza meccanismi neurali distinti per elaborare numeri più piccoli e più grandi rivoluziona la nostra comprensione delle capacità cognitive umane. Esploriamo dettagliatamente i due sistemi neurali coinvolti e le implicazioni di questa scoperta rivoluzionaria.

I due sistemi di elaborazione numerica

Numeri fino a quattro: il regno del subitizing

Nel magico regno del “subitizing“, gli esseri umani possono identificare istantaneamente la somma di quattro o meno oggetti, senza doverli contare. Questa capacità, che va oltre il conteggio e la stima, offre una visione immediata senza sforzo. Il termine “subitizing” è stato coniato per descrivere questa abilità unica, che sembra quasi magica nella sua immediatezza.

Numeri cinque e oltre: la soglia della complessità

Quando il numero di oggetti supera la magica soglia di quattro, il cervello attiva un secondo sistema di elaborazione numerica. L’identificazione istantanea si trasforma in un processo di stima, in cui il tempo di risposta aumenta e la precisione diminuisce. Questa transizione brusca sottolinea l’esistenza di due modalità distinte nel nostro cervello per affrontare quantità diverse.

L’esperimento

Per investigare ulteriormente questi meccanismi neurali, i ricercatori hanno coinvolto 17 pazienti sottoposti a intervento chirurgico per l’epilessia. L’inserimento di microelettrodi nei lobi temporali ha permesso di monitorare la risposta delle singole cellule nervose a stimoli visivi, offrendo una finestra unica sulla mente umana.

Gli esperimenti hanno coinvolto la visualizzazione rapida di numeri di punti su uno schermo, seguiti dalla richiesta di identificare se il numero fosse pari o dispari. La chiarezza delle risposte fino a quattro punti contrasta nettamente con la complessità che emerge quando i punti superano questa soglia.

Implicazioni e applicazioni future

La scoperta di due sistemi neurali distinti solleva importanti domande sulla percezione numerica e potrebbe avere profonde implicazioni, ad esempio, nel campo della discalculia. Questo disturbo dello sviluppo, caratterizzato da una scarsa comprensione dei numeri, potrebbe beneficiare da future ricerche mirate a comprendere e affrontare specificamente i meccanismi neurali coinvolti nella percezione dei numeri.

La nostra comprensione del cervello umano continua a evolversi grazie a ricerche innovative come questa. Svelare i misteri della percezione numerica non solo ci avvicina a una comprensione più profonda della mente umana ma apre anche la strada a nuovi orizzonti nella diagnosi e nel trattamento di disturbi legati alla percezione numerica.