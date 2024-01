CES 2024: Kohler svela il Bidet Smart con controllo vocale

MeteoWeb

Al CES 2024, Kohler ha presentato un’innovazione sorprendente nel settore dei bagni domestici: il PureWash E930, un sedile bidet controllato vocalmente che trasforma il tuo wc in uno smart, senza dover spendere una fortuna per un wc intelligente completo. Con un prezzo di $2.149 (o $1.289,40 se ordinato tramite il sito ufficiale), questo dispositivo offre funzionalità avanzate, rendendo il tuo wc più sofisticato e funzionale.

Le caratteristiche distintive del PureWash E930

La vera novità di questo prodotto risiede nella sua compatibilità con i dispositivi di intelligenza artificiale più diffusi, Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che ora è possibile impartire comandi vocali per attivare il bidet, l’asciugatore ad aria calda e le funzioni di pulizia UV. L’app Kohler Konnect offre ulteriori opzioni di personalizzazione, consentendo agli utenti di definire le proprie preferenze e pre-impostazioni.

Questo dispositivo offre un controllo remoto completo, un sedile riscaldato per un comfort extra, la regolazione della temperatura e della pressione dell’acqua, e diverse modalità di spruzzo, tra cui una dedicata ai bambini e una modalità “boost” a piena pressione. Dotato di uno spruzzo oscillante o pulsante, garantisce un comfort costante grazie al riscaldamento continuo dell’acqua.

Il PureWash E930 presenta un design elegante e snello, adattabile alla maggior parte dei water dalla forma allungata. Oltre alle caratteristiche funzionali, offre anche un tocco di svago con l’illuminazione a LED, trasformandolo in una luce notturna.

Altre innovazioni presentate da Kohler

Oltre al PureWash E930, Kohler ha presentato altre tecnologie intelligenti per il bagno. I ventilatori per il bagno Atmo, al costo di $266, combinano ventilazione e illuminazione intelligente, regolando automaticamente temperatura e umidità. Personalizzabili tramite l’app Kohler Konnect, offrono un controllo completo sull’ambiente del bagno.

Inoltre, Kohler ha introdotto una nuova versione del controller doccia Anthem, chiamato Anthem Plus, al costo di $2.800. Questo dispositivo consente il controllo completo del suono e dell’illuminazione, aggiungendo anche la funzionalità di vapore e la gestione di fino a 12 uscite d’acqua. Dotato di controllo vocale con Alexa e Google Home, offre nove preimpostazioni per vari scenari di utilizzo.

Il PureWash E930 è già disponibile per l’ordine, mentre i ventilatori per il bagno Atmo saranno disponibili nel primo trimestre del 2024. Anthem Plus è previsto per febbraio 2024. Questi nuovi prodotti di Kohler promettono di portare l’esperienza del bagno a un livello completamente nuovo, con una combinazione di tecnologia intelligente e design innovativo.