Clima, nel 2023 a Madrid livelli di anidride carbonica “ai minimi storici”

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha annunciato che la capitale spagnola ha ridotto ancora una volta i livelli di anidride carbonica “ai minimi storici“, applicando alla lettera per il secondo anno consecutivo la direttiva europea relativa alla qualità dell’aria ambiente. La città di Madrid ha concluso il 2023 senza dover applicare il protocollo misure antinquinamento mentre nel 2017 era stato necessario attivarlo per 45 giorni. “Iniziamo il 2024 con una grande notizia che dobbiamo festeggiare: Madrid ha un’aria diversa. Più pulita, più sana, per tutti, in ogni angolo della nostra città. Oggi Madrid è un esempio per l’Europa”, ha detto Almeida, celebrando i dati sulla qualità dell’aria.

Il sindaco ha ricordato che nel 2019 Madrid era “sotto esame” in Europa per aver violato i parametri di qualità dell’aria. “Le misure precedenti erano semplicemente inefficaci”, ha affermato. “Oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo invertito questa situazione grazie alla nostra strategia di sostenibilità ambientale Madrid 360″ e nel 2023 sono stati raggiunti “i migliori record di qualità dell’aria” della serie storica, riducendo i livelli di biossido di azoto ai minimi storici, e “abbiamo dimostrato all’Europa che la nostra strategia contro l’inquinamento e per la qualità dell’aria è un successo“.