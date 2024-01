Clima: in Cina il 2023 è stato l’anno più caldo dal 1961

MeteoWeb

Nel corso del 2023, la Cina ha registrato la temperatura più elevata mai registrata dal 1961, anno in cui sono iniziate le osservazioni meteorologiche, come riportato dall’emittente statale CCTV. La temperatura media nazionale è stata di 10,7°C, evidenziando un aumento compreso tra mezzo grado e un grado. Nel mese di luglio, la capitale Pechino ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di giorni consecutivi di intenso calore in un singolo anno, con temperature superiori ai 35°C per 27 giorni consecutivi, secondo i dati rilevati dall’agenzia meteorologica cinese.

Sempre nel mese di luglio, nella regione occidentale dello Xinjiang, è stato registrato il picco di temperatura più alto, raggiungendo i 52,2°C. La Cina ha dovuto affrontare anche eventi meteorologici estremi, tra cui piogge torrenziali che hanno colpito la capitale e le aree circostanti, causando diverse decine di vittime. Questi fenomeni atmosferici intensi si sono verificati anche nelle province del Nord/Est, confinanti con la Russia e la Corea del Nord.