Clima, effetto di fertilizzazione della CO2: “perché non è inquinamento ma un prerequisito della vita”

“Non so voi, ma io sono stanco di essere bombardato ogni giorno dall’affermazione che la CO 2 è un inquinante e che, in quanto inquinatore, devo pagare”. Inizia così un articolo pubblicato per la prima volta su Daily Caller il 15 gennaio 2024 da Joseph Fournier, ricercatore con 15 anni di esperienza nell’innovazione tecnologica specifica per le prestazioni ambientali industriali. “Dubito seriamente che la persona media accetterebbe questa prospettiva, se capisse che la CO 2 è in realtà un prerequisito della vita, e che la produzione alimentare globale si espanderà di trilioni di dollari nei prossimi decenni mentre i livelli di CO 2 continuano ad aumentare”.

“Ancora meno accetterebbero la CO 2 come inquinante se capissero che oltre un secolo fa, Svante Arrhenius, Premio Nobel e padre dell’Enhanced Greenhouse Gas Hypothesis (EGGH), aveva previsto che: “per l’influenza della percentuale crescente di acido carbonico [cioè CO 2 ] nell’atmosfera, possiamo sperare di godere di epoche con climi più uniformi e migliori, soprattutto per quanto riguarda le regioni più fredde della Terra, epoche in cui la terra produrrà raccolti molto più abbondanti di quelli attuali, a vantaggio di un’umanità in rapida propagazione”. In altre parole, il padre dell’EGGH sosteneva che l’uso degli idrocarburi da parte degli esseri umani e l’aumento delle concentrazioni di CO 2 nella troposfera avrebbero portato benefici al Pianeta Terra. Oh, che ironia!”, continua Fournier.

Effetto di fertilizzazione della CO 2

A sostegno del fatto che “le previsioni di Arrhenius si stanno avverando”, Fournier cita i seguenti esempi: “l’espansione del regno vegetale, l’accelerazione della produttività agricola e gli effetti stabilizzanti sul clima derivanti dall’aumento della CO 2 ”. “Tutti questi fattori sono dovuti a quello che comunemente viene chiamato effetto di fertilizzazione della CO 2 ”, dice il ricercatore. “L’effetto di fertilizzazione della CO 2 nelle piante è un riferimento al fatto che sia il tasso di fotosintesi che l’efficienza di utilizzo dell’H 2 O aumentano di pari passo con le concentrazioni di CO 2 nell’ambiente. Di conseguenza, la resistenza alla siccità del regno vegetale migliora naturalmente con l’aumento delle concentrazioni di CO 2 e la maggior parte delle piante produrrà più fogliame per millimetro di precipitazione. Questo è il motivo per cui le serre commerciali aumentano artificialmente la CO 2 ambientale da 3 a 4 volte al di sopra delle concentrazioni atmosferiche”, spiega Fournier.

“I dati di telerilevamento provenienti dai satelliti hanno dimostrato che l’espansione del regno vegetale dal 1982 al 2015 è stata equivalente all’aggiunta di oltre 20 milioni di chilometri quadrati di superficie fogliare, pari al doppio della dimensione degli Stati Uniti. Numerosi studi hanno dimostrato che le foreste boreali alle latitudini più elevate e gli ecosistemi desertici semi-aridi lungo le latitudini 30 gradi nord e sud dell’Equatore sono i luoghi in cui il regno vegetale ha sperimentato i maggiori benefici. L’illustrazione qui fornita mostra che l’area fogliare nella regione artica è aumentata dal 25 al 50% in questo breve lasso di tempo. Pertanto, non dovrebbe sorprendere che anche la produttività agricola globale sia in costante aumento in funzione dell’aumento delle concentrazioni di CO 2 nell’atmosfera”, spiega Fournier.

“CO2Science.org, un’organizzazione di pubbliche relazioni senza fini di lucro che sostiene il realismo climatico, ha fatto un ottimo lavoro nel riassumere la vasta letteratura esistente sull’impatto positivo che l’effetto della fertilizzazione della CO 2 ha avuto sui rendimenti agricoli moderni. Si stima che l’accelerazione della produttività agricola globale tra il 2012 e il 2050, dovuta alla prevista crescita delle concentrazioni atmosferiche di CO 2 , valga ulteriori 10 trilioni di dollari in termini di aumento della resa per 45 diversi cereali, frutta e verdura. Se consideriamo che le attuali concentrazioni atmosferiche di CO 2 sono intorno a 425ppm e che il limite di saturazione dell’effetto di fertilizzazione della CO 2 nella maggior parte delle specie di piante è compreso tra 1.100 e 1.300ppm, è ragionevole suggerire che l’umanità abbia appena iniziato a realizzare questo beneficio nella produzione alimentare”, afferma Fournier.

Effetti sul clima

“Oltre a questo beneficio calorico della fertilizzazione della CO 2 , c’è anche l’effetto di stabilizzazione del clima derivante dall’accumulo di biomassa vegetale, che include una maggiore ritenzione dell’umidità del suolo, cloud seeding e tassi di riciclo delle precipitazioni più elevati. In effetti, numerosi studi recenti hanno stimato che l’influenza del raffreddamento naturale del regno vegetale ha limitato il riscaldamento a partire dagli anni ’70 di oltre 0,5°C su base media globale”, continua Fournier.

“Al contrario, numerosi studi hanno anche dimostrato che la sostituzione dei paesaggi naturali con infrastrutture urbane come parcheggi e grattacieli (noti anche come Urban Heating Influence o UHI), ha un effetto di riscaldamento sulla temperatura dell’aria che può essere rilevato sia su scala regionale che globale. In questo senso, l’UHI è una forma di riscaldamento globale di origine antropica e, ironicamente, l’effetto di fertilizzazione della CO 2 funziona come un antidoto”, aggiunge l’esperto.

“Quindi, la prossima volta che qualcuno sostiene che la CO 2 è un inquinante, ricordategli che anche il padre della Enhanced Greenhouse Gas Hypothesis considerava le emissioni umane di CO 2 come un netto vantaggio per la Madre Terra. Ricordategli che le attuali concentrazioni atmosferiche di CO 2 sono da tre a quattro volte inferiori al limite di saturazione sotto il quale la maggior parte delle specie vegetali si sono evolute per prosperare e che qualsiasi aumento dai livelli attuali a questo limite agirà per espandere il regno vegetale terrestre e, così facendo, trarranno beneficio tutte le forme di vita che ne dipendono. In conclusione, il modo più conveniente per compensare il riscaldamento globale di origine antropica è investire nel rinverdimento dei nostri centri metropolitani”, conclude Joseph Fournier.