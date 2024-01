Clima, El Niño e il picco caldo del 2023: il paragone con il 1998

MeteoWeb

“Il recente grande aumento di temperatura ha entusiasmato gli allarmisti climatici”, che lo definiscono “enorme” e “senza precedenti”, scrive in un articolo per Cfact David Wojick, analista indipendente che lavora nei campi di scienza, tecnologia e politica, riferendosi al fatto che il 2023 è considerato l’anno più caldo mai registrato sulla Terra. Nel suo articolo, Wojick analizza il ruolo del fenomeno climatico El Niño nell’aumento di temperatura osservato, facendo un paragone con El Niño del 1998. Wojick, infatti, sottolinea che “abbiamo avuto esattamente la stessa situazione non molto tempo fa”. “Ciò che è più interessante è quello che è successo allora perché, a mio avviso, è probabile che accada di nuovo”, aggiunge.

L’analisi di Wojick fa riferimento alle registrazioni della temperatura dell’Università dell’Alabama a Huntsville, riportate nel seguente grafico.

Wojick confronta il picco attuale di temperatura con quello del 1998. “Sono praticamente identici, per quanto riguarda l’aumento della temperatura a breve termine, circa 1,0°C. Quindi, per quanto riguarda i picchi, non c’è nulla di senza precedenti”, evidenzia. “Sì, la punta del picco attuale è a una temperatura più alta rispetto al picco del 1998 ed è qui che la cosa diventa molto interessante. La base del picco attuale è più calda di quanto lo fosse nel 1998. Questo perché da allora c’è stato un po’ di riscaldamento”, afferma Wojick.

“Ma tutto questo riscaldamento si è verificato in due fasi specifiche, ciascuna successiva a un super El Niño. Dopo il picco del 1998, la temperatura ha oscillato attorno a un valore costante che era più caldo rispetto a prima del picco, ma non si è verificato alcun ulteriore riscaldamento fino all’arrivo del picco del super El Niño del 2016. Poi, dopo quel picco è stato di nuovo più caldo ma senza riscaldamento. Tutto il riscaldamento dell’intera registrazione avviene in due sole fasi, senza alcun riscaldamento intermedio”, sostiene Wojick, che ricorda di aver sottolineato per la prima volta questo schema sei anni fa, “quando c’era solo una fase chiara, il 1998”.

“All’epoca, ci chiedevamo se questo schema si sarebbe ripetuto con il Super El Niño del 2016 e, ahimè, è stato così. Quindi ora la domanda è: otterremo un altro piccolo aumento della temperatura media rispetto al picco in corso? La mia scommessa è che avverrà”, dice Wojick, ritenendolo “molto probabile”.

“Nessuna prova di riscaldamento dovuto alla CO 2 “

“Ma resta il punto fondamentale di sei anni fa. Non vi è alcuna prova di alcun riscaldamento dovuto al costante aumento di CO 2 in corso in questi 45 anni di registrazioni. Nessuno, poiché tutto è chiaramente dovuto al periodico verificarsi dei super El Niño”, afferma l’esperto.

“Anche la probabile spiegazione sembra piuttosto semplice. C’è energia residua nell’atmosfera lasciata da ogni picco. Quindi, l’energia totale aumenta ad ogni fase. Si noti che l’energia nel picco non proviene da El Niño. Un El Niño è semplicemente la mancanza di risalita di acqua fredda. Senza quell’acqua fredda, lo strato superficiale dell’oceano diventa molto più caldo a causa dell’energia solare in arrivo. Parte di quell’energia va nell’atmosfera, creando il grande picco. Che una parte rimanga non sembra sorprendente. Non c’è motivo per cui La Niña che segue ogni super El Niño debba rimuovere tutta l’energia aggiunta di recente”, spiega Wojick.

L’esperto riprende e ribadisce la propria conclusione di sei anni fa: “in nessun caso c’è alcuna prova di un riscaldamento indotto dalla CO 2 qui, né di alcun riscaldamento causato dall’uomo. Queste cause produrrebbero un riscaldamento relativamente costante nel tempo, non il singolo riscaldamento episodico che vediamo chiaramente qui. In particolare, per quanto ne so, non esiste un modo conosciuto in cui il graduale aumento di CO 2 possa aver causato questo gigantesco ciclo El Niño-La Niña. Pertanto, il lieve riscaldamento registrato negli ultimi 40 anni sembra essere più o meno del tutto naturale. In qualsiasi scienza normale, questo risultato sarebbe sufficiente per invalidare l’ipotesi che la crescente concentrazione di CO 2 stia causando il riscaldamento globale”.