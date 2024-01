Costa Concordia, “tutta la Toscana stretta nel ricordo della terribile notte”

MeteoWeb

“Per la piccola Dayana che aveva solo 5 anni e per le altre 31 vite spezzate. Tutti sull’isola del Giglio aprirono le porte delle proprie case per aiutare i naufraghi della Costa Concordia, una straordinaria solidarietà che dette il via a una delle più grandi operazioni di soccorso della storia. Tutta la Toscana si stringe nel ricordo di quella terribile notte“: queste le parole di Eugenio Giani, presidente della Toscana, in occasione del 12° anniversario del naufragio della Costa Concordia, che costò la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Il naufragio fu un evento che ebbe un grande impatto sull’Italia e sull’industria delle crociere. La nave fu rimossa dal fondale marino nel 2014 e demolita nel 2017.