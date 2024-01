Covid, studio dimostra come il virus sia stagionale e prescinde da lockdown e vaccini

MeteoWeb

Un nuovo studio internazionale sull’andamento della pandemia di Covid in sei Paesi del Nord Europa ha scoperto che la natura stagionale preesistente dei Coronavirus potrebbe aver avuto un ruolo maggiore durante la pandemia rispetto a qualsiasi politica di intervento governativo sulla sanità pubblica, compresi lockdown, vaccinazioni, mascherine e restrizioni ai viaggi. Lo studio scientifico è stato pubblicato sulla rivista peer-reviewed Journal of Clinical Medicine.

Il team internazionale di scienziati ed esperti medici ha utilizzato 10 anni di dati di monitoraggio dei Coronavirus umani raccolti in Svezia prima della pandemia per stimare le variazioni stagionali nell’incidenza dei Coronavirus nel Nord Europa. Hanno poi utilizzato i dati disponibili al pubblico sulla pandemia di Covid per sei Paesi del Nord Europa (Irlanda, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia) per confrontare i contributi relativi alla progressione della pandemia in ciascun Paese di: (1) stagionalità; (2) programmi di vaccinazione; e (3) altre misure di sanità pubblica. Hanno studiato le varie ondate della pandemia dall’inizio del 2020 fino al maggio 2023, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato terminata l’emergenza sanitaria pubblica.

Gli autori hanno scoperto che gli aumenti e le diminuzioni di ciascuna ondata seguivano costantemente il comportamento stagionale naturale dei Coronavirus, aumentando durante la “stagione del raffreddore e dell’influenza” invernale e diminuendo durante l’estate. Al contrario, il team scientifico è rimasto sorpreso dal non aver riscontrato alcuna influenza chiara o coerente né dai programmi di vaccinazione né dai numerosi interventi di sanità pubblica implementati.

Una sintesi dei principali risultati dello studio è riportata nella tabella seguente:

L’autore principale dello studio, il Dottor Gerry Quinn, ricercatore specializzato in microbiologia e immunologia, ha descritto il significato di questi risultati sorprendenti: “dall’inizio della pandemia, i governi e le società di tutto il mondo hanno implementato misure senza precedenti nel tentativo di controllare la diffusione del virus. Ogni volta che i casi cominciavano a diminuire, molte persone credevano che ciò fosse dovuto agli interventi di sanità pubblica. Ma un attento esame di tutti i dati disponibili mostra che questa convinzione era sbagliata. Ora risulta che la maggior parte dei cambiamenti erano probabilmente dovuti ai naturali cambiamenti stagionali dei Coronavirus”.

Un altro autore dello studio, il Prof. Karol Sikora (direttore medico di Cancer Partners International e consulente oncologo; ex direttore del programma sul cancro dell’OMS), ha sottolineato: “la scoperta che la maggior parte degli apparenti successi delle risposte governative alla pandemia di Covid erano in realtà dovuti alla naturale stagionalità dei Coronavirus rende gli impatti negativi sulla salute dei lockdown e di altri interventi ancora più inquietanti. Nel Regno Unito, siamo ancora scossi dai danni che queste politiche hanno causato al trattamento e alla diagnosi del cancro e a molti altri problemi sanitari durante la pandemia. Ora, sembra che questi drastici interventi sanitari non abbiano alterato nemmeno sensibilmente la progressione della pandemia”.

Coautore è stato anche il Prof. Norman Fenton, Professore emerito di rischio alla Queen Mary University di Londra e matematico specializzato in analisi dei dati e statistica: “fin dall’inizio della pandemia ci sono stati grossi problemi nell’interpretazione dei dati Covid disponibili al pubblico. Durante le prime ondate, le agenzie sanitarie stavano ancora sviluppando, modificando e aumentando la capacità di test. Ciò ha significato che i tentativi iniziali di valutare le misure di sanità pubblica contro il Covid sono stati ostacolati da incongruenze nei dati ufficiali. Le ambiguità nelle definizioni degli stati di vaccinazione contro il Covid hanno portato anche a una notevole confusione nella valutazione degli impatti dei programmi di vaccinazione. Un altro problema era che molti degli studi basati su modelli consideravano solo la prima o la seconda ondata”.

“Tuttavia, questo nuovo studio completo ha superato molte di queste sfide statistiche considerando cinque diversi indicatori della pandemia e analizzando separatamente ciascun Paese su più ondate di pandemia. I risultati mostrano che la schiacciante influenza della stagionalità ha creato una fiducia falsa e scientificamente non valida nei numerosi interventi di sanità pubblica precedentemente non testati utilizzati dalla maggior parte dei governi”, ha concluso Fenton.