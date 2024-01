Tra scienza e fantasia: ecco cosa succederebbe se riempissimo un palloncino di “vuoto”

MeteoWeb

Se vi siete mai chiesti dove diavolo vadano a finire i palloncini che spiccano il volo durante le feste: la realtà è meno fiabesca di quanto possiate pensare. Ma oggi, in un viaggio tra scienza e fantasia, ci immergiamo in una domanda alquanto sopra le righe: cosa succederebbe se riempissimo un palloncino con il vuoto?

La Spinta di Archimede

I palloncini all’elio, le mongolfiere e le navi condividono un concetto fisico di base: la spinta di Archimede. In parole semplici, se un oggetto ha una densità inferiore del mezzo circostante, riceverà una spinta verso l’alto che lo farà galleggiare. L’elio, per esempio, essendo più leggero dell’aria, permette ai palloncini di elevarsi fino alle regioni più alte dell’atmosfera, dove l’aria è praticamente inesistente.

Ma ora, immergiamoci nell’assurdo: riempiamo un palloncino con il vuoto. Il vuoto, essendo privo di materia, è meno denso dell’aria e persino dell’elio. Quindi, ipoteticamente, un palloncino “riempito” di vuoto dovrebbe diventare ancora più leggero, spingendosi fino al limite estremo dell’atmosfera terrestre.

I palloncini pieni di “vuoto”

Tuttavia, la pratica è molto più complessa della teoria. I palloncini tradizionali sono fatti di materiali elastici che si gonfiano grazie alla pressione del gas. Se svuotiamo completamente un palloncino normale, rimarrà sgonfio e incapace di occupare lo spazio necessario per fluttuare. Sconfiggere questa sfida richiederebbe un involucro rigido in grado di resistere alla differenza di pressione tra fuori e dentro il palloncino. E non dimentichiamoci che questo involucro dovrebbe essere leggero abbastanza da non far sprofondare il palloncino più del dovuto.

Il problema è che, al momento, nessun genio ha ancora inventato un materiale del genere. Magari un giorno, con un tocco di magia scientifica, torneremo a solcare il cielo su dirigibili innovativi.

Anche se l’idea di un palloncino di vuoto sembra fantascientifica, non possiamo ignorare il potenziale di scoperte future. Immaginiamo un mondo in cui la tecnologia sfida le leggi della fisica e ci regala il ritorno dei dirigibili, portandoci a volare alto come mai prima d’ora.

