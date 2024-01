Efficienza energetica, a Roma la seconda edizione del progetto “5 passi da ingegnera”

MeteoWeb

Ventidue studentesse di cinque istituti superiori romani sono state le protagoniste della seconda edizione del progetto di formazione 5 passi da ingegnera, il programma PCTO[1] (ex alternanza scuola-lavoro), dedicato alla promozione delle discipline STEM[2], sviluppato nell’ambito della Campagna nazionale Italia in Classe A, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata dall’ENEA. Nell’ambito dell’iniziativa, messa in campo da ENEA in partnership con la Fondazione MAIRE, le studentesse, tutte frequentanti il quarto anno degli istituti superiori Aristotele, Farnesina, Montale, Giulio Verne, Carlo Giulio Argan, hanno intrapreso un viaggio nel mondo dell’ingegneria e in particolare dell’efficienza energetica.

La cerimonia di consegna degli attestati, che si è tenuta lo scorso 23 gennaio presso la sede della Fondazione MAIRE, ha segnato la conclusione di un itinerario formativo con 80 ore di lezioni erogate da professionisti MAIRE ed esperti del Dipartimento ENEA Efficienza energetica e dedicate a temi quali efficienza energetica in ambito urbano, infrastrutture verdi, comunità energetiche, analisi dei comportamenti individuali e sociali, digital transformation e soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’evento si è aperto con i saluti della vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, collegata da Bruxelles dove era in corso l’iniziativa Woman Empowerment and Enterprice, promossa da Confimi Donne e Le Contemporanee, per la presentazione del Manifesto per l’Imprenditoria femminile che vede impegnato il Dipartimento efficienza energetica ENEA, con il programma Donne in Classe A come partner scientifico.

Gli attestati sono stati consegnati alla presenza di Ilaria Bertini, direttrice dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza energetica dell’ENEA, Fabrizio di Amato, presidente della Fondazione MAIRE, Alessandro Federici, responsabile della Divisione ENEA Servizi integrati per lo sviluppo territoriale, Ilaria Catastini, direttrice della Fondazione MAIRE, e Ilaria Sergi di ENEA, responsabile del progetto.

“La rapidità delle trasformazioni in corso in un mercato del lavoro che richiede profili sempre più multidisciplinari, rendono urgente investire sulla qualità della formazione e potenziare in particolare le discipline STEM come percorso di orientamento per mettere le studentesse in condizione di cogliere le sfide e le opportunità della transizione energetica”, ha sottolineato la direttrice Ilaria Bertini. “Questo progetto formativo, che riunisce scienza e parità di genere, è la conferma di come l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA sia in grado di realizzare percorsi virtuosi tra pubblico e privato e di rispondere alla sfida della decarbonizzazione attraverso la formazione”.

[1] Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), conosciuti in passato come alternanza scuola-lavoro.

[2] Acronimo di Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica).

