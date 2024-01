Emergenza inondazioni, Francia sotto assedio: prosegue l’allerta tra Pas-de-Calais, Finistère e Nord/Est | FOTO

MeteoWeb

Emergenza a seguito di nuove inondazioni in diverse regioni della Francia, principalmente nel Pas-de-Calais, Finistère e Nord/Est del Paese. Questa situazione fa tornare alla mente la drammatica alluvione di novembre, ma con un andamento accelerato. François Decoster, sindaco di Saint-Omer nel Pas-de-Calais, ha avvertito la popolazione in merito alla gravità della situazione, sottolineando l’importanza di essere cauti a causa dell’innalzamento dei volumi d’acqua. Il fiume Aa, che attraversa la zona, è classificato in allerta rossa.

Il sindaco Decoster ha consigliato alla popolazione di evitare di camminare nelle strade allagate. Numerose cantine delle abitazioni sono allagate, e le strade sono impraticabili. La situazione evolve in base alla capacità di flusso in mare, ma preoccupazioni emergono riguardo ai coefficienti di marea poco favorevoli. Oltre all’Aa, diversi fiumi nella regione settentrionale della Francia, tra cui Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardenne, Mosa, Mosella, Meurthe-et-Moselle e Finistère, sono in allerta arancione.

Il servizio di informazione sui rischi da inondazioni, Vigicrues, segnala un’inondazione eccezionale sull’Aa nel Pas-de-Calais, con la possibilità di ulteriori precipitazioni. Il dipartimento dell’Hauts-de-France ha già subito inondazioni significative, con effetti anche nelle zone a valle.

La Croce Rossa del Pas-de-Calais ha riferito che diverse persone sono state ospitate in un centro di accoglienza a causa delle inondazioni. Il prefetto del Pas-de-Calais, Jacques Billant, ha comunicato che quasi 50 persone sono state evacuate martedì, mentre si prevede che il dipartimento registri circa 100 mm di pioggia in 6 giorni.

Nelle Ardenne, i vigili del fuoco sono stati impegnati a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la necessità di spostare persone e proteggere strutture da inondazioni. Nel Finistère, a Quimperlé, il fiume Laïta ha raggiunto livelli critici, causando allagamenti di parchi e piazze. Nella Loira Atlantica, 21 persone sono state evacuate a causa delle inondazioni.