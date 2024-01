Epifania: anche quest’anno le befane al Policlinico San Donato arrivano in moto

MeteoWeb

Come ogni anno, questa mattina, all’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), la befana è arrivata in moto, facendo trascorrere un’Epifania speciale ai bambini del reparto di Cardiochirurgia pediatrica. L’evento è stato organizzato da Motoclub VRR, in collaborazione con GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, impegnata ogni giorno nella promozione di iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e umanizzazione delle cure.

Motociclisti provenienti da diversi circoli motoristici della Lombardia, travestiti con le gonnone rattoppate, lo scialle di lana e il fazzoletto di stoffa tipico della celebre vecchina natalizia, hanno raggiunto l’ospedale in sella alle loro moto e hanno portato in dono ai bambini ricoverati tantissime calze colorate, piene di dolcetti.

Utilizzando la piattaforma Zoom, inoltre, i bimbi hanno potuto seguire le befane lungo le strade di Milano, fino all’arrivo sotto le loro finestre.

“Vorrei ringraziare tutte le persone che ogni anno collaborano con noi per la motobefana e, in particolare, GSD Foundation ETS che ci consente di vivere questa esperienza speciale che ci scalda il cuore e riempie di gioia” ha dichiarato Daniele Ursetta, presidente di Motoclub VRR.

Una bella iniziativa di solidarietà che si ripete ogni anno per aiutare i bambini a vivere il Natale in ospedale, affinché sia anche per loro un momento di gioia e di speranza.