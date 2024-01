Eruzione Islanda, la battaglia contro la lava e “tremende forze della natura” | FOTO

MeteoWeb

Il presidente dell’Islanda ha dichiarato che il Paese sta affrontando “tremende forze della natura” dopo che la lava proveniente da un vulcano nella parte sudoccidentale dell’isola ha consumato diverse case nella città evacuata di Grindavik. Gli scienziati hanno dichiarato che l’eruzione sembra attenuarsi, ma è ancora troppo presto per dichiarare concluso il pericolo. L’Icelandic Meteorological Office ha affermato che “è difficile stimare quanto durerà questa eruzione“.

Il presidente Gudni Th. Johannesson ha dichiarato che “è iniziato un periodo spaventoso di tumulto nella penisola di Reykjanes” dove si è risvegliato un sistema vulcanico a lungo dormiente. Un vulcano nella penisola ha eruttato per la 2ª volta in meno di un mese domenica scorsa, con lava arancione che fuoriusciva da due fessure vicino alla città di pescatori di Grindavik. Le autorità avevano ordinato agli abitanti di lasciare le proprie case alcune ore prima a causa di uno sciame di piccoli terremoti che indicavano un’eruzione imminente. Anche la vicina spa Blue Lagoon, una delle principali attrazioni turistiche dell’Islanda, è stata chiusa.

Grindavik, una città di 3.800 persone a circa 50 km a Sud/Ovest della capitale, Reykjavik, era stata precedentemente evacuata a novembre quando il sistema vulcanico di Svartsengi si era risvegliato dopo quasi 800 anni con una serie di terremoti che avevano aperto grandi crepe nella terra tra la città e il monte Sýlingarfell a Nord. Il vulcano ha poi generato un’eruzione il 18 dicembre, facendo scorrere la lava lontano da Grindavik. Gli abitanti sono stati autorizzati a tornare alle loro case il 22 dicembre. Da allora, gli operatori di emergenza hanno costruito muri difensivi che hanno fermato gran parte del flusso di lava dalla nuova eruzione prima di raggiungere la città.

Ieri l’Icelandic Meteorological Office ha dichiarato: “Il flusso di lava è diminuito dalle fessure eruttive aperte ieri. Il flusso dalla fessura eruttiva meridionale, emersa intorno a mezzogiorno ieri vicino al confine della città, sembra essersi fermato. La maggior parte del flusso di lava rimanente è ora diretta a Sud/Ovest lungo le barriere protettive, e la sua traiettoria sembra essersi stabilizzata“.

L’Islanda, che si trova sopra un hot spot vulcanico nell’Atlantico settentrionale, registra in media un’eruzione ogni 4 o 5 anni. La più importante degli ultimi tempi è stata l’eruzione del vulcano Eyjafjallajokull nel 2010, che ha emesso nubi di cenere nell’atmosfera e ha bloccato i viaggi aerei transatlantici per mesi. Si prevede che l’ultima eruzione non rilascerà grandi quantità di cenere nell’aria. Le operazioni all’aeroporto di Keflavík continuano normalmente, ha dichiarato Gudjon Helgason, portavoce dell’operatore aeroportuale Isavia.