Eruzione in Islanda, la lava scorre verso Grindavík: raggiunte le case | FOTO e VIDEO

Un vulcano ha iniziato ad eruttare oggi nel sud-ovest dell’Islanda per la seconda volta in meno di un mese, generando lava che sta scorrendo verso un insediamento vicino. L’eruzione, iniziata poco prima delle 8 del mattino, è avvenuta dopo uno sciame di terremoti vicino alla città di Grindavik, ha detto l’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO). La comunità è stata evacuata durante la notte, ha riferito la televisione islandese RUV. “La lava scorre verso Grindavik, poche centinaia di metri a nord della città, circa 400-500 metri”, ha detto Kristín Jónsdóttir (IMO).

Rispetto alle ultime dichiarazioni degli esperti, le immagini che arrivano dalla zona, però, mostrano l’apertura di un’altra fessura più vicina alla città, con la lava che ne fuoriesce che sembra aver già raggiunto le case di Grindavik.

In un post su X, il Presidente islandese Gudni Johannesson ha affermato che “nessuna vita è in pericolo”. Mentre lo sono alcune infrastrutture, ha aggiunto. Il Presidente ha detto anche che il traffico aereo non sarà interrotto.

I 3.800 residenti di Grindavik erano stati precedentemente evacuati dalle loro case a novembre a seguito di una serie di terremoti che avevano creato crepe e aperture nel terreno tra la città e Sýlingarfell, una piccola montagna a nord. Anche il vicino centro termale geotermico Blue Lagoon, una delle più grandi attrazioni turistiche islandesi – ha chiuso temporaneamente. Il vulcano alla fine ha eruttato il 18 dicembre. Ai residenti è stato poi permesso di tornare alle loro case il 22 dicembre.

Nelle settimane successive, attorno al vulcano sono state erette mura difensive nella speranza di dirigere il magma lontano dalla comunità. Ma i muri delle barriere costruite a nord di Grindavik sono stati rotti e la lava si sta muovendo verso la comunità, ha detto l’IMO.

Eruzione in Islanda, lava sempre più vicina alle case

L’Islanda, che si trova sopra un hotspot vulcanico nel Nord Atlantico, ha in media un’eruzione ogni 4-5 anni. L’eruzione più devastante degli ultimi tempi è stata l’eruzione del vulcano Eyjafjallajokull del 2010, che ha emesso enormi nubi di cenere nell’atmosfera e ha chiuso lo spazio aereo su alcune zone dell’Europa. Ma non si prevede che l’eruzione di oggi sulla Penisola di Reykjanes, circa 50 chilometri a sud-ovest della capitale Reykjavik, rilasci grandi quantità di cenere nell’aria. Gudjon Helgason, addetto stampa dell’operatore aeroportuale Isavia, ha affermato che le operazioni all’aeroporto di Keflavík procedono normalmente.