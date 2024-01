Il vicino esopianeta LHS 1140b potrebbe essere un mondo acquatico favorevole alla vita

MeteoWeb

Un esopianeta in orbita attorno a una piccola stella a circa 50 anni luce dalla Terra potrebbe essere un mondo acquatico favorevole alla vita, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters. E il telescopio spaziale James Webb potrebbe determinare se è davvero così. Il pianeta in questione, chiamato LHS 1140b, orbita nella zona abitabile di una piccola stella debole chiamata LHS 1140 che si trova nella costellazione della Balena. L’esopianeta è stato scoperto nel 2017 e da allora è stato osservato da diversi telescopi.

Queste osservazioni hanno inizialmente convinto i ricercatori che LHS 1140b è un pianeta roccioso circa 1,7 volte più largo della Terra. Ma una nuova analisi di tutte le osservazioni disponibili ha dimostrato che LHS 1140b non è abbastanza denso per essere puramente roccioso e deve contenere molta più acqua della Terra o possedere un’atmosfera estesa piena di elementi leggeri come idrogeno ed elio.

I ricercatori non possono ancora dire quale delle due opzioni sia corretta, ma il telescopio spaziale James Webb potrebbe essere in grado di scoprirlo nei prossimi anni. Se LHS 1140b è un mondo acquatico, allora il pianeta è destinato a diventare l’obiettivo numero uno nella ricerca della vita al di fuori del nostro Sistema Solare. “Dato che il pianeta si trova nella zona abitabile, è davvero interessante, perché se avessimo dell’acqua sulla superficie di un pianeta all’interno della zona abitabile, ci aspetteremmo che parte dell’acqua sia allo stato liquido“, ha detto a Space.com Charles Cadieux, ricercatore di astronomia dell’Università di Montreal e autore principale del nuovo studio. “Quindi questo è uno scenario davvero interessante in termini di abitabilità”.

La ricerca di esopianeti

Dalla prima scoperta di un esopianeta nel 1992, gli astronomi hanno confermato più di 5.500 mondi in orbita attorno alle stelle nella galassia della Via Lattea. Di questi esopianeti conosciuti, tuttavia, solo una manciata sono potenzialmente abitabili, ha affermato Cadieux. Per anni, l’obiettivo più promettente per la ricerca di vita extrasolare è stato l’intrigante sistema attorno a una piccola stella rossa chiamata TRAPPIST-1. Un po’ più vicina alla Terra di LHS 1140, TRAPPIST-1 ospita un’impressionante collezione di sette esopianeti conosciuti delle dimensioni della Terra, tre dei quali ruotano attorno alla stella nella sua zona abitabile. Ma le recenti osservazioni di Webb hanno prodotto risultati deludenti, suggerendo che quei pianeti potrebbero essere completamente sterili, senza atmosfera e senza acqua superficiale.

Ciò, ha detto Cadieux, non è del tutto sorprendente. “Sappiamo che la stella TRAPPIST-1 è molto attiva“, ha detto Cadieux. “Produce molti brillamenti. E le attuali osservazioni con Webb suggeriscono che questi pianeti potrebbero essere solo sfere di roccia senza atmosfera e probabilmente senza vita perché la stella è troppo attiva e tutte le atmosfere sono state spazzate via”.

La stella LHS 1140

La stella LHS 1140 è molto meno attiva di TRAPPIST-1, ha aggiunto Cadieux. Con una dimensione e una massa pari a circa il 20% del nostro Sole, LHS 1140 emette energia appena sufficiente per produrre condizioni abitabili in una regione più vicina alla sua superficie di quanto lo sia Mercurio dal sole. Si ritiene infatti che il pianeta LHS 1140b sia più freddo della Terra, anche se orbita più di quattro volte più vicino alla sua stella di quanto Mercurio faccia intorno al Sole.

“Penso che LHS 1140 sia il secondo sistema extrasolare più interessante dopo TRAPPIST-1 in termini di abitabilità“, ha detto Cadieux. “E i risultati del nostro studio ci aiutano a identificare cosa cercare in futuro con altri programmi”.

Cadieux ha detto che i ricercatori hanno fatto domanda per studiare il sistema LHS 1140 con il telescopio spaziale James Webb per indagare se l’esopianeta ha un’atmosfera piena di idrogeno ed elio o se sembra avere un’abbondanza di acqua. Finora, tuttavia, non sono state pianificate osservazioni.

“Se in futuro si potesse confermare che si tratta di un mondo acquatico, potremmo fare qualche modello del clima del pianeta per vedere se c’è acqua liquida sulla superficie”, ha detto Cadieux. “Sarebbe la prima rilevazione indiretta di acqua liquida su un pianeta extrasolare, e sarebbe una scoperta molto bella”.