Esplosione in miniera carbone in Cina, 10 morti e 6 dispersi

Un tragico incidente si è verificato in una miniera di carbone nella provincia centrale cinese dell’Henan, provocando la morte di almeno 10 persone e 6 dispersi, secondo un bilancio preliminare. Le informazioni sono state riportate dal network statale CCTV, il quale indica che l’incidente è stato causato dall’esplosione di gas rilasciato durante le operazioni di scavo. L’evento si è verificato alle 14:55 ora locale. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente e sono attualmente in corso per individuare eventuali superstiti.