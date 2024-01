Esplosione vicino Roma, crolla palazzina

MeteoWeb

Paura stamattina a Canale Monterano, in via dei Monti, vicino a Roma: una palazzina è crollata a seguito di un’esplosione. Sul posto Vigili del fuoco, protezione civile e Carabinieri. Secondo le prime informazioni, le persone interessate dal crollo sarebbero tutte salve. Accertamenti sono in corso per verificare che non ci siano altre persone rimaste sotto le macerie. La causa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas.

*** AGGIORNAMENTO ORE 10:30 ***

Sono tre i feriti nel crollo della palazzina, trasportati in ospedale dal 118. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di una famiglia. Uno dei feriti è stato accompagnato al policlinico Gemelli con vari traumi, gli altri due all’ospedale di Bracciano con traumi ed escoriazioni.