Etf Bitcoin, WisdomTree: “innovazione finanziaria di portata storica”

WisdomTree, uno degli asset manager che ha ottenuto dalla Sec l’approvazione di un Etf sul bitcoin (WisdomTree bitcoin Fund), si dichiara “entusiasta” per una decisione che, si legge in una nota, “consente per la prima volta l’accesso agli investitori statunitensi all’esposizione al prezzo spot del bitcoin all’interno di un Etf“. “Sebbene i potenziali investitori debbano valutare attentamente se il profilo di rischio di un asset digitale come il bitcoin possa trovare posto nel loro portafoglio, consideriamo questa decisione della Sec un passo importante nell’evoluzione del settore che stiamo guidando – nel quale la blockchain sta ridefinendo la finanza nei suoi vari aspetti“, ha dichiarato Jonathan Steinberg, fondatore e ceo di WisdomTree.

“Dopo anni di esperienza maturata attraverso la proposta di Etp sul bitcoin in Europa – ha aggiunto -, non possiamo che essere entusiasti del nostro ruolo da capofila nel processo di accelerazione per l’accesso agli asset digitali negli Stati Uniti“. L’opportunità di accedere al bitcoin attraverso un Etf rappresenta “una delle innovazioni finanziarie di maggior impatto del nostro tempo“, ha dichiarato Jeremy Schwartz, capo degli investimenti di WisdomTree. “Per gli investitori orientati in tal senso, ma che cercano di entrare in contatto con questo asset digitale solo attraverso canali regolamentati e tradizionali, si tratta di un’opportunità a lungo attesa negli Stati Uniti e che finalmente si sta realizzando“.