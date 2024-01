Bitcoin, la Borsa di Stoccarda: “Etf svolta storica per affermare gli asset digitali”

MeteoWeb

“L’approvazione da parte della Sec di tutte le undici richieste di autorizzazione relative agli Etf fisici sul prezzo spot del Bitcoin (tra cui BlackRock, Fidelity Investments e Franklin Templeton) costituisce senza ombra di dubbio una tappa storica per il settore degli asset digitali“. E’ quanto scrive, in una nota, il Country Manager Italia di Boerse Stuttgart Digital, Luciano Serra. “L’impatto sul piano legislativo – indica ancora – rafforzerà e affermerà la legittimità degli asset digitali, ampliando notevolmente i possibili investimenti da parte degli investitori istituzionali nel settore. L’approvazione rappresenta inoltre un nuovo e decisivo passo verso la fase di maturità del Bitcoin e delle criptovalute, e contribuirà a ridurne anche la volatilità. In sostanza, la legittimità degli asset digitali ne uscirà rafforzata e affermata, in quanto ne semplifica l’acquisto e la gestione fiscale, portando indirettamente il Bitcoin nel portafoglio di molti investitori tradizionali, sia istituzionali che retail“.

“Si tratta di un importante svolta verso la convergenza tra finanza tradizionale e digitale, nella quale, come Borsa di Stoccarda, crediamo molto. Forti di oltre 160 anni di storia, in qualità di partner regolamentato per banche, broker e asset manager, sin dal 2019, primi tra le borse valori in Europa, lavoriamo a questa convergenza, attraverso un’offerta completa di criptovalute e asset digitali per la clientela istituzionale, che copre l’intera catena del valore della finanza digitale“, conclude Serra.