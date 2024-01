Finlandia: un bambino e sua madre uccisi da una valanga in Lapponia

MeteoWeb

Oltre al freddo estremo che sta provocando temperature record e tanti disagi, in Scandinavia si registrano anche due vittime a causa di una valanga. Una madre e il suo bambino sono stati trovati morti dopo essere stati travolti da una valanga nella Lapponia finlandese. Lo riferisce il Guardian online. La Polizia finlandese ha riferito che il corpo del bambino è stato trovato questa mattina a Pyhakuru, nel nord del Paese, vicino al luogo in cui sua madre era stata trovata martedì 2 gennaio dopo una valanga caduta durante un’escursione sugli sci. “La sequenza degli eventi dopo la chiamata d’emergenza non è del tutto chiara, ma sembra che le pessime condizioni meteorologiche combinate con una valanga abbiano causato questo triste e insolito incidente”, ha detto la Polizia.

In Svezia, i servizi di soccorso e l’esercito hanno lavorato questa mattina per liberare i passeggeri di circa 1.000 auto intrappolate durante la notte in una tempesta di neve nel sud del Paese.

L’ondata di aria fredda proveniente dalla regione artica si è riversata anche sulla Russia occidentale, con temperature a Mosca e in altre aree che sono crollate fino a -30°C.