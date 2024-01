Forte terremoto alle isole Vanuatu

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato al largo della costa dell’isola di Vanuatu, nel Pacifico, alle 15:33 italiana di oggi, martedì 23 gennaio. Il sisma è avvenuto a una profondità di 37 chilometri con epicentro individuato circa 44 chilometri a sud-ovest della capitale Port Vila. Non si registrano danni. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha affermato che non c’è stata alcuna minaccia di tsunami e non ci sono state segnalazioni immediate di danni.

I terremoti sono comuni a Vanuatu, un arcipelago basso di 320.000 abitanti che si trova a cavallo dell’Anello di Fuoco del Pacifico. L’Anello di Fuoco è un arco di intensa attività tettonica che si estende tra il Sud-Est asiatico e il bacino del Pacifico. Secondo l’annuale World Risk Report, Vanuatu è classificato come uno dei Paesi più esposti a disastri naturali come terremoti, danni provocati da tempeste, inondazioni e tsunami.

