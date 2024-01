Incredibili immagini del terremoto in Turchia per prevenire futuri disastri: lo studio | FOTO

MeteoWeb

Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio 2023 ha causato devastazioni diffuse e ucciso più di 50.000 persone. I ricercatori della China University of Geosciences, dell’US Geological Survey e della Middle East Technical University sono arrivati sulla scena il giorno dopo i terremoti e hanno utilizzato droni e rilievi sul campo per realizzare le mappe più dettagliate mai viste prima di un grande terremoto continentale. Pubblicata sulla rivista Science, la ricerca descrive in dettaglio come le fratture sulla superficie terrestre si sono propagate lungo le linee di faglia del terremoto.

I terremoti del 6 febbraio 2023 nella parte orientale del Turchia sono stati i più devastanti avvenuti nella regione nell’ultimo secolo. Gli autori hanno messo insieme alcuni degli aspetti fisici alla base di questo complesso terremoto, aiutandoci a comprendere meglio il processo di rottura e il successivo scuotimento del terreno. Il team rileva che il terremoto iniziale si è verificato nella zona di faglia del Mar Morto, ma il terremoto più grande si è verificato quando l’energia si è spostata nella zona di faglia dell’Anatolia orientale.

Le immagini potrebbero aiutare a prevenire nuovi disastri grazie ad una accurata analisi scientifica. Le lezioni apprese aiuteranno a proteggere in futuro altre comunità in aree a rischio sismico.