Frana in miniera: almeno 21 morti in Tanzania

Una frana ha ucciso almeno 21 persone in una miniera nel nord della Tanzania. “È con grande tristezza che ho ricevuto la notizia della morte di più di 21 persone in seguito ad una frana nella miniera di Ng’alita, nel distretto di Bariadi, nella regione di Simiyu”, ha detto il Presidente Samia Suluhu in un post su X. “Questi compagni tanzaniani erano piccoli minatori della zona, che cercavano di guadagnarsi da vivere per se stessi e le loro famiglie e contribuivano allo sviluppo della nostra Nazione“, ha affermato il Presidente, aggiungendo che “le nostre agenzie di difesa e sicurezza, in collaborazione con i leader regionali, stanno continuando gli sforzi per trovare altri corpi che sono ancora bloccati tra le macerie”.

Non è chiaro quando sia avvenuto l’incidente e non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sul numero di minatori che si teme siano sepolti sotto le macerie.

Settantasei persone sono state uccise dalle frane del mese scorso nella città collinare di Katesh, nel nord della Tanzania. Il Paese, e i suoi vicini dell’Africa orientale Kenya, Somalia ed Etiopia, stanno combattendo inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali legate al fenomeno climatico El Niño.