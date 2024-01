Frana in Val d’Ega, chiusa strada statale 241

MeteoWeb

Durante la notte, a causa di una frana, è stata necessaria la chiusura della strada statale 241 nella Val d’Ega, in Alto Adige. Il tratto interessato dalla chiusura si trova nelle vicinanze dell’albergo “Stern”. Per consentire il transito dei veicoli con una lunghezza massima di 12 metri, è stata istituita una deviazione attraverso Collepietra – S. Valentino in Campo e Ora – Aldino.

Attualmente, il versante da cui sono precipitati alcuni massi sulla carreggiata è sotto stretta osservazione. I geologi della Provincia Autonoma di Bolzano stanno conducendo una valutazione per determinare se sarà possibile riaprire la strada in sicurezza. La situazione è in evoluzione, e ulteriori decisioni verranno prese in base alle valutazioni degli esperti.

