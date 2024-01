Francia, abbondanti nevicate nell’Ile-de-France nella notte: caos sulle strade

MeteoWeb

Le autostrade A12 e A13 nell’Ile-de-France occidentale sono state temporaneamente chiuse questa mattina a causa delle abbondanti nevicate durante la notte. La prefettura ha comunicato ufficialmente che la chiusura è stata adottata al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Attualmente, sono in corso diverse misure, tra cui salatura e sgombero della neve dalle strade, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni ottimali di viabilità nel minor tempo possibile.

Stamattina il prefetto di Yvelines, Jean-Jacques Brot, ha diramato un comunicato stampa invitando gli utenti a evitare le autostrade A12 e A13 fino a nuovo avviso. Le suddette autostrade sono attualmente congestionate e soggette a interventi da parte della Direzione stradale dell’Île-de-France (Dirif).

Il Ministro dei Trasporti Clément Beaune ha riferito che circa 400 veicoli sono ancora bloccati sulle strade dell’Ile-de-France a causa delle avverse condizioni meteo che hanno gravemente influito sul traffico su una parte dell’autostrada A13. Beaune ha dichiarato che la situazione è in via di risoluzione, ma ha evidenziato che circa 1.000 veicoli, tra cui mezzi pesanti e automobili, sono rimasti bloccati all’inizio della notte.

Il Ministro ha anche annunciato la chiusura dell’autostrada A13 per l’intera mattina su una tratta di circa 10 km tra Orgeval e Rocquencourt. Ha assicurato che tutte le risorse disponibili, compresi mezzi di recupero e spargineve, sono mobilitate per risolvere rapidamente i disagi che i cittadini stanno vivendo a causa di questa situazione eccezionale. Beaune ha garantito che sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.