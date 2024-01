Freddo e raffreddore: secondo la scienza esiste una correlazione

MeteoWeb

“Copriti, che fuori fa freddo e ti viene il raffreddore“. Molte volte abbiamo nel corso del tempo sentito questa frase dalle nostre mamme, dubitando magari della sua veridicità. Secondo un approfondimento della Mayo Clinic un fondo di verità c’è. Il dottor Jesse Bracamonte, medico di medicina generale della Mayo Clinic, spiega che “se fuori fa un po’ più freddo, il sistema immunitario potrebbe ‘abbassare un po’ le difese’, perché sta facendo uno sforzo extra per tenerci al caldo. Non succede a tutti, ma, in alcuni casi, potrebbe predisporre al raffreddore“.

L’esperto precisa in generale che il freddo in sé non causa il comune raffreddore. Tuttavia, con l’abbassamento delle temperature invernali, le possibilità di diffondere un virus respiratorio aumentano perché si trascorre più tempo in casa con gli altri.

Per Bracamonte se si prende un raffreddore, è importante ricordare che nella maggior parte dei casi si tratta di un virus e non di un’infezione batterica, quindi gli antibiotici di solito non aiutano. Rimanere idratati, riposare molto e mangiare sano sono le strategie più importanti. “Tempo, riposo, un buon brodo di pollo e semplicemente stare lontano dagli altri – conclude – è solitamente la migliore medicina“.