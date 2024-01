Freddo estremo in Finlandia e Svezia, -40°C per il 2° giorno consecutivo | DATI

MeteoWeb

Le temperature sono scese sotto i -40°C nella regione nordica per il 2° giorno consecutivo oggi, infrangendo un record di 25 anni per la notte di gennaio più fredda in Svezia, mentre una ondata di freddo sta stringendo l’area in una gelida morsa. A Kvikkjokk-Årrenjarka nella Lapponia svedese, il termometro è sceso a -43,6°C, la temperatura più bassa nel paese a gennaio dal 1999, secondo l’agenzia di stampa svedese TT. Ieri, a Nikkaluokta, un villaggio abitato da popolazioni indigene Sami nel Nord della Svezia, ha registrato una temperatura di -41,6 °C. Il villaggio si trova in Lapponia, che si estende dalle parti settentrionali della Norvegia attraverso Svezia e Finlandia fino alla Russia.

Ida Dahlström, dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese, ha dichiarato che il Nord della Svezia ha registrato temperature notturne tra -25°C e -35°C “e il freddo sembra persistere per il resto della settimana“, ha riferito TT. Il maltempo, con neve e venti di burrasca, ha interrotto i trasporti in tutta la regione nordica, con diversi ponti chiusi e alcuni servizi ferroviari e traghetti sospesi.

In Finlandia, è previsto freddo in tutto il Paese con temperature fino a -35°C nel Nord, almeno fino a domenica.

La polizia nella maggior parte della Danimarca ha esortato gli automobilisti mercoledì a evitare spostamenti non necessari mentre vento e neve flagellavano le parti settentrionali e occidentali del paese. Tuttavia, il Sud della Paese sta affrontando inondazioni causate da forti piogge.