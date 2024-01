Freddo record in Finlandia e Svezia, la colonnina di mercurio scende a -40°C

MeteoWeb

Finlandia e la Svezia hanno registrato le temperature più basse dell’inverno oggi, con i termometri che sono scesi fino a -40°C a causa di una fase fredda nella regione nordica. A Nikkaluokta, un piccolo villaggio abitato dal popolo indigeno Sami nel Nord della Svezia, la colonnina di mercurio ha segnato -41,6°C stamattina, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica svedese SVT. “È la temperatura più bassa che abbiamo avuto finora quest’inverno, e il clima rimarrà piuttosto freddo a Nord“, ha dichiarato il meteorologo di SVT Nils Holmqvist.

Gli operatori ferroviari in Svezia hanno affermato che il brusco calo delle temperature ha causato notevoli problemi al traffico ferroviario nel nord, tra gli altri inconvenienti. L’Istituto svedese di meteorologia e idrologia ha segnalato temperature di -30°C in diverse località del Nord della Svezia. Ha anche emesso un avviso per neve e vento nel Centro e nel Sud del Paese, affermando che le precipitazioni nevose attese, unite alle raffiche, potrebbero causare problemi.

In Finlandia, nella cittadina nordoccidentale di Ylivieska, è stato registrato il record di freddo di quest’inverno con temperature scese a -37,8°C stamattina. Temperature al di sotto di -30°C sono state registrate in diverse località nella regione artica della Lapponia. Anche la capitale finlandese, Helsinki, è stata colpita da un’ondata di freddo, con temperature previste tra -15°C e -20°C per tutta questa settimana. L’Istituto meteorologico finlandese ha emesso un avviso, prevedendo che le temperature potrebbero superare i -40°C in alcune parti della nazione.