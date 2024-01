Freddo polare in Alto Adige: -22°C a Sesto Pusteria

MeteoWeb

Freddo polare in Alto Adige dove la colonnina di mercurio a Sesto Pusteria ha toccato -22°C e a Monguelfo -21°C. Molto freddo anche a Brunico, in Val Pusteria, dove si registrano -18°C e a San Giacomo di Vizze -20°C. Merano è la località più “calda” con -0.6°C. A Bolzano registrati -3°C, a Bressanone -8°C, a Vipiteno -15°C. A Molini di Tures si registrano -19°C, ad Anterselva -15°C. Infine, nella notte il record di freddo è stato rilevato ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera con -24°C.

