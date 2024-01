L’ira dell’inverno: brutale ondata di freddo polare e bufere di neve negli USA | FOTO

MeteoWeb

Crollo termico, vento sferzante e neve abbondante stanno imperversando negli USA, funestando le primarie dei repubblicani in Iowa, previste per lunedì prossimo. I meteorologi locali hanno lanciato l’allarme sul rischio di bufera con raffiche da 80 a 89 km/h. Ron DeSantis e Nikki Haley, due dei candidati ai caucus, sono stati costretti entrambi ad annullare alcuni degli eventi previsti in Iowa. La tempesta sarà seguita da un freddo polare, -34°C, e nevicate intense.

L’imponente tempesta invernale che sta attraversando il Midwest ha messo fuori uso la corrente elettrica di oltre 250mila utenze in Michigan e Wisconsin. Secondo i dati di PowerOutage.US, un sito web che traccia, registra e aggrega i dati sulle interruzioni di corrente negli Stati Uniti, circa 151.203 case e aziende sono rimaste senza corrente nel Michigan. In Wisconsin erano invece 102.692 i clienti senza corrente alla mezzanotte di venerdì. Le compagnie aeree hanno ritardato più di 7.600 voli in tutti gli Stati Uniti. I problemi più grandi si sono registrati presso l’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, a causa di vento e neve eccezionali.

Brutale ondata di freddo negli USA

Il freddo brutale potrebbe rivelarsi una sfida mortale in mezzo a una continua ondata di tempeste artiche che ha martellato gran parte degli USA con neve abbondante, pioggia gelata e venti sferzanti. I governatori da New York alla Louisiana hanno dichiarato lo stato di emergenza in anticipo e in previsione delle avverse condizioni meteo. A St. Louis, l’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale ha lanciato l’allerta per il freddo, “pericoloso per la vita“. Ieri il National Weather Service ha avvertito che una potente tempesta avrebbe interessato il Midwest fino ai Grandi Laghi con forti nevicate, venti intensi e bufere di neve. Il gelo colpirà le Montagne Rocciose e le Pianure, mentre forti piogge nel Nord/Est e nel Medio Atlantico minacciano inondazioni fluviali e costiere. Alcune aree del Nord/Est sono a rischio inondazioni.

La nuova tempesta, combinata con un’altra all’inizio della settimana, ha creato preoccupazioni per inondazioni anche nel Maine e nel New Hampshire. Venerdì mattina si sono registrati -24°C a Bismarck, nel Nord Dakota, e i meteorologi hanno avvertito che nel fine settimana le temperature potrebbero raggiungere -29°C. Il ghiaccio nero causato dalla pioggia gelata ha causato incidenti e ha paralizzato Kansas City, Missouri.

In California, un avviso di elevato pericolo di valanghe è stato emesso per parti della Sierra Nevada, compresa la zona del Lago Tahoe, dove mercoledì una slavina in una stazione sciistica ha ucciso un uomo. Stessa situazione in Idaho, dove giovedì un uomo è morto sotto una valanga. “OGNI Stato negli Stati Uniti ha un servizio di vigilanza, avviso o allerta NWS attivo“, ha annunciato venerdì il National Weather Service pubblicando una mappa con diversi colori che mostra parti di Stati minacciati da tempeste, venti, inondazioni, bufere di neve e valanghe.

Chicago attende diversi cm di neve durante il fine settimana, con raffiche di vento fino a 80 km/h e wind chill fino a -26°C che può causare congelamento alla pelle esposta in soli 15 minuti, ha avvertito il servizio meteorologico. Le autorità hanno riferito che un uomo della periferia di Chicago è morto per esposizione, diventando apparentemente il primo decesso correlato al freddo della stagione.

Neppure il Sud o immune all’ira dell’inverno. Venerdì forti tempeste con venti che hanno raggiunto i 113 km/h si sono registrati in Mississippi. I governatori di Arkansas e Louisiana hanno dichiarato lo stato di emergenza venerdì in previsione di maltempo e gelo, con temperature che scenderanno ampiamente sotto lo zero a New Orleans entro la prossima settimana. Il governatore Greg Abbott, nel frattempo, ha esortato i texani a prepararsi per freddo e ghiaccio in arrivo lunedì.