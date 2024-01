Gli astronomi scoprono per caso una galassia primordiale “oscura” senza stelle visibili

MeteoWeb

Gli astronomi hanno scoperto per caso una galassia oscura piena di gas primordiale incontaminato che sembra non avere stelle visibili. I ricercatori responsabili della scoperta affermano che questa galassia, rinominata J0613+52, potrebbe essere “la galassia più debole trovata fino ad oggi“. È interessante notare che gli scienziati che hanno utilizzato il Green Bank Telescope (GBT) hanno scoperto la galassia “oscura” per errore. “L’GBT è stato accidentalmente puntato verso le coordinate sbagliate e ha trovato questo oggetto. È una galassia fatta solo di gas, non ha stelle visibili“, ha detto in una nota Karen O’Neil, scienziata senior del Green Bank Observatory. “Le stelle potrebbero essere lì. Semplicemente non possiamo vederle“.

Sorprendentemente, questa galassia piena di gas primordiale non si trova a miliardi di anni luce di distanza e quindi vista come era quando l’universo di 13,8 miliardi di anni era nella sua fase iniziale; la galassia oscura J0613+52 si trova, invece, a circa 270 milioni di anni luce di distanza.

Galassie a bassa luminosità superficiale

La galassia J0613+52 è stata scoperta dagli astronomi mentre osservavano il gas idrogeno in diverse galassie cosiddette a bassa luminosità superficiale (LSB) utilizzando diversi importanti radiotelescopi in tutto il mondo, incluso il Green Bank Telescope (GBT), il più grande radiotelescopio completamente orientabile del mondo situato a Green Bank, West Virginia, e il Nançay Radio Telescope presso il Paris Observatory. Le galassie a bassa luminosità superficiale tendono ad avere una piccola popolazione di stelle sparse nel loro volume e, di conseguenza, emettono molta meno luce per unità di area rispetto alle galassie standard come la Via Lattea o Andromeda. Le LSB sono spesso appena più luminose della luminosità di fondo del cielo notturno, il che le rende incredibilmente difficili da individuare.

Ad esempio, la prima LSB a essere scoperta è stata Malin 1, scoperta negli anni ’80, che è ancora una delle galassie a spirale più grandi mai viste, con una larghezza pari a 5 volte quella della Via Lattea. Nonostante le sue dimensioni, Malin 1 è luminosa solo l’1% della nostra galassia.

Le LSB sembrano inoltre evolversi molto più lentamente rispetto ad altre galassie, e molte di esse stanno ancora sperimentando le prime fasi di formazione stellare. Gli astronomi ritengono che ciò sia dovuto alla loro bassa densità di gas, il che significa che ammassi troppo densi di gas non riescono fondersi per dare origine alle stelle.

Lo scopo dell’indagine che ha trovato la galassia J0613+52 era quello di determinare la massa e il contenuto di gas di queste galassie a bassa luminosità o “ultra-diffuse”, la cui natura “diluita” causa problemi alle attuali teorie sulla formazione stellare e sull’evoluzione galattica. Gli astronomi hanno notato una disparità nei dati tra il GBT e il Radio Telescopio di Nançay che porterebbe alla scoperta di una galassia che è una LSB diversa da qualsiasi altra nell’indagine delle LSB.

J0613+52, una galassia oscura unica

J0613+52 è una LSB come le altre 350 galassie analizzate, ma ha alcune proprietà che la distinguono davvero. “Quello che sappiamo è che è una galassia incredibilmente ricca di gas. Non sta dimostrando la formazione stellare come ci aspetteremmo, probabilmente perché il suo gas è troppo diffuso“, ha detto O’Neil. “Allo stesso tempo, è troppo lontana dalle altre galassie perché possano contribuire a innescare la formazione stellare attraverso eventuali incontri”.

L’esperta ha aggiunto che ciò significa che la galassia J0613+52 sembra essere “incontaminata e sottosviluppata“, suggerendo che ciò che O’Neil e il team potrebbero aver scoperto accidentalmente sotto forma di J0613+52 è la prima galassia vicina composta da gas primordiale. Ciò significa gas composto principalmente da idrogeno ed elio creato poco dopo il Big Bang, che non si è arricchito quando le stelle sono esplose e lo hanno seminato con elementi pesanti, o “metalli”. Questo è qualcosa che gli astronomi normalmente vedrebbero più lontano e quindi molto più indietro nella storia cosmica.

Un’altra cosa degna di nota riguardo la galassia J0613+52 è il fatto che sembra ruotare proprio come farebbe una normale galassia a spirale.

In definitiva, la scoperta di J0613+52 ha lasciato ai suoi scopritori più domande che risposte. La principale tra queste è: ci sono altre LSB come questa là fuori o si tratta di una galassia unica? Il team suggerisce che l’imaging profondo a molteplici lunghezze d’onda della luce potrebbe rivelare altre di queste LSB ultra-scure, anche se esiste la possibilità che la bassa densità di gas renda queste galassie difficili o addirittura impossibili da osservare a lunghezze d’onda diverse dalle onde radio.

“Un’indagine dell’intero cielo effettuata con uno strumento estremamente sensibile come il Green Bank Telescope potrebbe scoprire molti di questi oggetti“, ha concluso O’Neil, che ha presentato i risultati del team al 243° incontro dell’American Astronomical Society a New Orleans, in Louisiana.