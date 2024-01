Il gelo avvolge la Francia: -10°C nel Nord/Est, a Parigi -5°C

MeteoWeb

In Francia è giunto il preannunciato gelo, con temperature che hanno toccato i -9°C in diverse zone e -10°C nel Nord e nell’Est del Paese. A Parigi, la temperatura registrata stamattina è stata di -5°C. Le temperature sono in diminuzione in tutto il territorio, tanto che in 40 dipartimenti le autorità hanno dichiarato l’allerta gelo, attivando un piano di vigilanza speciale. Si sono segnalate temperature di -8°C a Cambrai, Lille e Le Havre nel nord, -7°C a Strasburgo e Chateauroux, e -5°C a Rennes e Lione, mentre ad Avignone la temperatura è scesa a -2°C.

Le precipitazioni sono abbondanti su tutto il territorio, con nevicate che si sono verificate anche a quote comprese tra i 300 e i 400 metri. È previsto che la neve coprirà gran parte del Paese anche a quote basse nella prossima notte. Le regioni lungo la costa mediterranea rimangono relativamente più calde, con temperature comprese tra i +6°C e +11°C, mentre in Corsica le temperature variano tra i +10°C e i +14°C.

Nelle regioni di Parigi (Ile-de-France) e nell’Est del Basso Reno è stato attivato il “piano grande freddo“, il quale prevede, tra le altre cose, l’apertura temporanea di posti di accoglienza eccezionali per le persone senza dimora, utilizzando palestre, scuole e locali municipali.