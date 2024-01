Gelo estremo in Canada e USA: record per Edmonton e Calgary, rischio -50°C | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il vortice polare ha portato in Alberta, provincia del Canada occidentale, confinante con il Montana (USA), un gelo estremo, con temperature da record. Questa settimana l’aria artica estremamente fredda ha iniziato a diffondersi sulla provincia. Ieri e oggi, sabato 13 gennaio, le temperature in gran parte della provincia si aggiravano intorno ai -40°C, con venti gelidi che facevano percepire valori più vicini ai -50°C. Tra le temperature minime più rilevanti di oggi in Alberta, segnaliamo: -48°C a Leedale e Manning, -47°C a Rosalind, Killam, -46°C all’aeroporto internazionale di Edmonton, Esther, Holden, Three Hills, Rosemary, Coronation, Sedalia.

Nel vicino Saskatchewan, sono stati raggiunti i -45°C: -45°C a Leader, -44°C al Kindersley Regional Airport, -43°C ad Uranium City e Key Lake, -42°C a Scott e Rosetown, -41°C a Buffalo Narrows, Maple Creek, Swif Current, -40°C a Meadow Lake. In British Columbia, le temperature hanno raggiunto picchi di -43°C oggi: -43°C al Parco nazionale Yoho, -40°C a Sparwood, -39°C a Blue River. Nella provincia di Manitoba, si sono raggiunte temperature minime fino a -35°C; -29°C in Québec. Davvero brutale il freddo percepito a Lupin, nei Territori del Nord-Ovest, che questa mattina ha registrato una temperatura percepita di -60°C, a causa di un vento di oltre 60km/h che ha accompagnato temperature ben al di sotto i -34°C.

Record di freddo per Edmonton e Calgary

Lo skyline di Edmonton, capitale dell’Alberta, è avvolto dalla nebbia ghiacciata, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Molti voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Edmonton subiscono ritardi. Ieri, poco prima dell’alba, le temperature hanno toccato minime di -37°C nella città di Edmonton, battendo il record giornaliero di -32° stabilito nel 1998. Edmonton non raggiunge una minima notturna di -40°C dal 1972. Per quanto riguarda le massime diurne, l’ultima volta che Edmonton ha visto una temperatura massima di -32°C o inferiore è stata nel 1966. “Per fornire un contesto, quella che è considerata una temperatura normale per la metà di gennaio nell’area di Edmonton è una massima di -8°C e una minima di -16°C”, ha detto la meteorologa di Environment Canada Samantha Mauti.

La città di Calgary ha registrato una minima di -38°C ieri mattina, infrangendo il record di -29°C stabilito nel 2005. L’agenzia meteorologica afferma che Breton, 110 chilometri a sud-ovest di Edmonton, ha visto le temperature scendere a -37,6°C, battendo un record che durava da 56 anni.

Gelo in Alberta, atmosfera spettrale a Calgary

Freddo in British Columbia

Il gelo si fa sentire anche sulla città metropolitana di Vancouver, in British Columbia, dove White Rock ha registrato la sua temperatura più bassa il 12 gennaio con -14,4°C, battendo il vecchio record di -11,7°C stabilito nel 1950. In tutta la regione di Vancouver, la neve ha causato il caos mentre ghiacciava sulle strade: le scene sono di autobus fermi, veicoli scivolati e ingorghi, sia nella città di Vancouver che nelle comunità circostanti.

Rischio -50°C in Alberta

“Stiamo parlando di un freddo che non vedevamo da decenni in alcune parti della provincia”, ha detto il meteorologo di Environment Canada Justin Shelley parlando dell’Alberta e aggiungendo che c’è la possibilità di “vedere una temperatura dell’aria di -50°C nella provincia durante il weekend“. Shelley ha spiegato che l’ondata di gelo è dovuta al vortice polare: “abbiamo una massa d’aria artica molto fredda che è scesa a sud e si trova sopra l’Alberta e continuerà a farlo per tutto il weekend”.

Resta in vigore, infatti, l’allerta per freddo estremo in tutta la provincia. Environment Canada afferma che sabato e domenica mattina saranno le giornate più fredde, con temperature che andranno da -40 a -48°C e valori di wind chill vicini a -55°C. L’effetto del vento gelido potrebbe essere anche più forte nelle aree aperte ed esposte.

Caos voli e sulle strade in Canada

Il gelo che sta colpendo il Canada occidentale ha ritardato i viaggi aerei e scatenato il caos sulle strade. Il tempo gelido e le condizioni stradali hanno innescato una serie di incidenti in Alberta e British Columbia. Un incidente che ha coinvolto oltre 20 veicoli ha fermato il traffico giovedì 11 gennaio sull’autostrada 91 a Richmond, a sud di Vancouver. A Calgary, il gelo ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli all’aeroporto, mentre un’interruzione di corrente sulla metropolitana leggera della città nel centro della città ha lasciato i pendolari al freddo. Adriana Unger dell’Autorità aeroportuale di Vancouver ha affermato che stanno riscontrando continui ritardi e cancellazioni sui voli in arrivo a causa delle condizioni di gelo. “Le temperature estremamente fredde in Alberta, in particolare, stanno avendo un forte impatto sui voli da Calgary ed Edmonton”, ha detto.

A Edmonton, l’Alberta Health Services ha affermato che le temperature gelide hanno causato un “problema al sistema di trattamento dell’aria” che ha interrotto il riscaldamento del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital, causando lo spostamento dei pazienti verso altri ospedali per un certo periodo.

USA, l’ondata di freddo artico potrebbe battere i record dallo Stato di Washington alla Costa del Golfo

L’ondata di freddo artico in Canada sta penetrando anche nel nord degli USA, portando temperature da record in alcune parti del Paese, compreso il profondo Sud, fino a mercoledì 17 gennaio. Record giornalieri di metà gennaio potrebbero essere superati dallo stato di Washington alla Costa del Golfo. Gli effetti si stanno già facendo sentire in Montana, dove una stazione di rilevamento vicino a Raynesford, è scesa fino a -42°C ieri mattina. Oggi, in Montana si sono toccati di nuovo picchi di -42°C al Bozeman Yellowstone International Airport e al Bert Mooney Airport, -41°C al Lewistown Municipal Airport, -40°C al Dillon Airport e all’aeroporto di Cut Bank.

Questa mattina, Dickinson, nel North Dakota, ha registrato una temperatura percepita di -54°C. Mentre le temperature reali hanno toccato punte di -37°C, come al Beach Airport, -36°C all’aeroporto di Dickinson e a quello di Watford City, –35°C agli aeroporti di Mandan e Geln Ullin. Picchi di -34°C a Buffalo, in South Dakota.

Picchi di -39°C sono stati registrati in Wyoming, -33°C in Idaho, -29°C nello stato di Washington, -28°C in Nebraska, -24°C in Minnesota.