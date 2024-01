USA, oltre 100 milioni nella morsa del gelo artico: allerta fino in Texas e Messico | FOTO

MeteoWeb

Una pericolosa irruzione artica continua a sferzare gli USA e si prevede che si protrarrà almeno fino a metà settimana, prolungando un gelo che ha stabilito temperature record in alcune parti del Paese. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha affermato che si prevede che i venti gelidi spingeranno le temperature fino a -30°C dalle Montagne Rocciose settentrionali al Kansas settentrionale e all’Iowa, mettendo alla prova la resistenza dei partecipanti ai caucus.

Le tempeste artiche interessano oltre 100 milioni di americani. Hanno provocato almeno quattro morti e hanno lasciato senza elettricità decine di migliaia di persone nel Nord-Ovest degli USA, hanno portato la neve al Sud e hanno colpito il Nord-Est con condizioni di bufera di neve che hanno costretto il rinvio della partita di playoff NFL Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills ospitata in una Buffalo (New York) gelida.

Freddo estremo e neve

Secondo il National Weather Service, sono state registrate temperature gelide che con l’effetto del vento hanno raggiunto valori percepiti di -28°C in Arkansas, -22°C a Dallas (Texas). Rapid City, in South Dakota, ha raggiunto la sua precedente minima reale record di -30°C. Fa così freddo in questo momento in tutti gli USA che le maniglie delle porte, le finestre e le prese elettriche si stanno congelando all’interno delle case, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Sembra una scena di “The Day After Tomorrow”. Lo stato USA più freddo finora è stato il Montana, dove si sono toccate punte di -48°C, per una temperatura percepita di -59°C!

L’NWS prevede forti nevicate effetto lago nello stato di New York dal Lago Erie, che andranno ad aggiungersi ai 30-60cm di neve che già ricoprono l’area. E si prevede che le basse temperature colpiranno la maggior parte degli USA fino a metà della settimana. Con il vento gelido, le temperature percepite precipiteranno fino a -46°C nel Montana e in North e South Dakota. “Ci vogliono pochi minuti perché il congelamento si manifesti”, ha detto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del South Dakota, invitando le persone a rimanere in casa.

In Oregon, più di 97.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità, la maggior parte nell’area metropolitana di Portland, dopo che forti venti e un misto di neve e ghiaccio hanno abbattuto alberi e linee elettriche. Circa 100 alberi sono caduti durante il fine settimana in una comunità appena a sud di Portland, incluso uno che è caduto su una casa e ha ucciso un uomo. Altre due persone sono morte per sospetta ipotermia e una quarta è morta in un incendio che si è diffuso da una stufa a fiamma libera dopo che un albero è caduto su un camper.

Allerta gelo anche in Texas

A sud, allerte per gelo e vento gelido sono in vigore per gran parte del nord del Texas, con temperature in calo che rappresentano una minaccia non solo per le persone ma anche per gli animali lasciati all’aperto. Mentre le temperature in Texas crollavano, l’operatore della rete elettrica dello stato ha lanciato un appello ai residenti affinché risparmiassero volontariamente l’elettricità a causa di una “domanda record” di energia dovuta al clima freddo. Si prevede che pioggia gelata colpirà parti delle pianure meridionali e degli Appalachi meridionali.

​Il maltempo compromette le celebrazioni per il Martin Luther King Day

Oltre agli eventi sportivi e politici, il maltempo sta ostacolando anche molte delle attività che erano state pianificate negli Stati Uniti per celebrare il Martin Luther King Day. Diversi eventi, dai servizi religiosi alle marce, rischiano di essere annullati. Il Presidente Joe Biden ha programmato di trascorrere la festività nazionale facendo volontariato presso Philabundance, un’organizzazione per la lotta alla fame a Filadelfia. Il vicepresidente Kamala Harris dovrebbe essere nella South Carolina per tenere un discorso davanti ai membri del NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) dello Stato.

Nel frattempo, il Museo nazionale per i diritti civili di Memphis ha annunciato che oggi rimarrà chiuso a causa delle strade ghiacciate, ma che terrà comunque una celebrazione virtuale in onore di Martin Luther King.

Correnti gelide dall’Artico: temperature sotto zero in Messico

Anche il Messico è in allerta meteo per l’ondata di freddo che dall’Artico sta attraversando tutti gli USA. Le correnti d’aria provenienti dall’Artico hanno causato un brusco calo delle temperature, accompagnate da neve, pioggia gelata e forti raffiche di vento fino a 80km/h, secondo quanto riferisce il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN). Il “fronte freddo 27” – come viene identificato – provocherà un calo delle temperature in tutto il nord del Paese: gelo e temperature minime comprese tra -10°C e 0°C sono previste sulle montagne di Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Bassa California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Stato del Messico, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla e Veracruz.

Temperature tra 0°C e +5°C sono invece attese nelle zone alte della Bassa California del Sud, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Città del Messico, Morelos e Oaxaca.