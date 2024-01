Clima, identificata per la prima volta una regione ‘arida’ in Brasile: “sorprendente e allarmante”

MeteoWeb

Un gruppo di studiosi ha identificato per la prima volta una regione del Brasile classificata come “arida“. L’area – di circa 6mila chilometri quadrati – si trova nel centro-nord dello stato di Bahia e copre l’intero territorio dei municipi di Abaré, Chorrochó e Macururé, oltre che parte dei territori delle città di Curaçá, Juazeiro e Rodelas, al confine con lo stato di Pernambuco. Il fatto – considerato sorprendente e allarmante – trova spiegazione nei cambiamenti climatici.

Lo studio è stato realizzato dai ricercatori del Centro nazionale per il monitoraggio e l’allarme dei disastri naturali (Cemaden) in collaborazione con l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe). L’aridità – evidenzia la ricerca – sta aumentando in tutto il Paese, tranne che nel Sud, a causa della maggiore evaporazione associata al riscaldamento globale. Tutto ciò indica che i processi di desertificazione, cioè il degrado delle aree semiaride, potrebbe continuare ad accelerare nei prossimi decenni anche in altre regioni del Paese, come il Centro-Ovest. Il dato è molto preoccupante poiché è capace di creare impatti significativi sulla produzione energetica e sull’agricoltura nazionale.